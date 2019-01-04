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07:35 (мск), источник: РИА Новости

В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве газа

МАГНИТОГОРСК, 4 янв — РИА Новости. Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Взрыв газа в Магнитогорске
6
фотографий
6
фотографий
6
фотографий

«Да», — сказал он в ответ на вопрос, опознано ли тело последнего, 39-го погибшего. Ранее сообщалось, что это женщина.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

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