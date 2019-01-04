В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве газа
МАГНИТОГОРСК, 4 янв — РИА Новости. Тела всех погибших при взрыве газа и последующем обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске опознаны, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян.
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