Список погибших в результате ЧП в жилом доме в Магнитогорске
Жертвами трагедии стали 39 человек.
Жертвами трагедии стали 39 человек.
Мэрия Магнитогорска опубликовала список погибших в результате ЧП в жилом доме. Взрыв произошел утром 31 декабря. Обрушился один из подъездов. СК называет приоритетной причиной ЧП взрыв бытового газа.
Жертвами трагедии стали 39 человек (в их числе — шесть детей):
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