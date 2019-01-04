Список погибших в результате ЧП в жилом доме в Магнитогорске

Мэрия Магнитогорска опубликовала список погибших в результате ЧП в жилом доме. Взрыв произошел утром 31 декабря. Обрушился один из подъездов. СК называет приоритетной причиной ЧП взрыв бытового газа. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении.