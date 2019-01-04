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13:03 (мск), источник: ТАСС

Список погибших в результате ЧП в жилом доме в Магнитогорске

Жертвами трагедии стали 39 человек.

Взрыв газа в Магнитогорске
07:35 (мск)В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве газа

Мэрия Магнитогорска опубликовала список погибших в результате ЧП в жилом доме. Взрыв произошел утром 31 декабря. Обрушился один из подъездов. СК называет приоритетной причиной ЧП взрыв бытового газа. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января МЧС объявило о ее завершении.

Жертвами трагедии стали 39 человек (в их числе — шесть детей):

  1. Кремлёв Андрей Геннадьевич
  2. Кремлёва Елена Александровна
  3. Кремлёв Денис Андреевич
  4. Кремлёв Дмитрий Андреевич
  5. Игнатьев Александр Викторович
  6. Игнатьева Марина Васильевна
  7. Антилов Виктор Дмитриевич
  8. Антилова Ульяна Викторовна
  9. Антилова Татьяна Ивановна
  10. Дружкина Раиса Васильевна
  11. Цупина Таисия Ивановна
  12. Плюхина Светлана Васильевна
  13. Воронцов Виктор Владимирович
  14. Овчинникова Галина Ефимовна
  15. Сагадатов Ильмир Иштимерович
  16. Антропова Клавдия Николаевна
  17. Крамаренко Милана Игоревна
  18. Топко Татьяна Кузьминична
  19. Анисимова Ольга Никитична
  20. Крамаренко Анастасия Владимировна
  21. Крамаренко Игорь Анатольевич
  22. Тинибаев Даниил Игоревич
  23. Тинибаева Нелля Николаевна
  24. Снетков Михаил Геннадьевич
  25. Анашкевич Владимир Михайлович
  26. Анашкевич Нина Ивановна
  27. Исоева Раджабмо Рачабалиевна
  28. Ульфатов Ахмат Мухаматшуевич
  29. Ульфатова Фотима Мухаматшуевна
  30. Ульфатов Мухамад Мухаматшуевич
  31. Веряскина Ксения Валерьевна
  32. Веряскина Тамара Викторовна
  33. Синебрюхов Андрей Андреевич
  34. Кутепов Сергей Владимирович
  35. Кызымбаева Татьяна Григорьевна
  36. Скворцова Ольга Олеговна
  37. Баталова Ольга Яковлевна
  38. Лепкова Мария Ивановна
  39. Шубина Мария Владимировна
Трагедия в Магнитогорске: в городе прощаются с погибшими
Во время загрузки произошла ошибка.
12:42 (мск)© Ньюстюб
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