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14:02 (мск), источник: Газета.Ру

Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки

Жертвами хакерской атаки в Германии стали члены кабмина и партий, журналисты, а также канцлер страны Ангела Меркель и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Источник: AP 2018

Отмечается, что атаки продолжались до конца октября прошлого года. При этом точно не установлено, когда они начались и кто их организовал. При этом не исключается, что к нападениям причастны Россия и Китай. Кроме того, допускается возможность, что российская сторона сотрудничала с ультраправыми немецкими группировками.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время хакеры разместили в сети только часть похищенной информации. Были похищены номера мобильных телефонов, адреса личной электронной почты, официальная и частная переписка, пароли, личные фотографии и документы.

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Одной из жертв атаки стала немецкий канцлер Ангела Меркель. В настоящее время известно, что пострадавшие есть среди всех основных партий страны, за исключением «Альтернативы для Германии».

Ранее в Германии федеральное ведомство по защите конституции проинформировало о хакерских атаках, которые были совершены на электронную почту депутатов Бундестага, некоторые немецкие посольства и Бундесвер.

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