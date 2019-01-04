Bild: Меркель стала жертвой хакерской атаки

Источник: AP 2018

Отмечается, что атаки продолжались до конца октября прошлого года. При этом точно не установлено, когда они начались и кто их организовал. При этом не исключается, что к нападениям причастны Россия и Китай. Кроме того, допускается возможность, что российская сторона сотрудничала с ультраправыми немецкими группировками.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время хакеры разместили в сети только часть похищенной информации. Были похищены номера мобильных телефонов, адреса личной электронной почты, официальная и частная переписка, пароли, личные фотографии и документы.

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Одной из жертв атаки стала немецкий канцлер Ангела Меркель. В настоящее время известно, что пострадавшие есть среди всех основных партий страны, за исключением «Альтернативы для Германии».