Экс-министру финансов Подмосковья предъявлено обвинение на 14 млрд рублей
Бывшему зампреду правительства и
Бывшему зампреду правительства и
Обвинение предъявлено по ст. 159, 174.1 и 160 УК РФ — мошенничество, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления и растрата, пояснила представитель СКР.
Накануне, 3 января, Кузнецов был экстрадирован из Франции по запросу российской Генпрокуратуры. Выдачи арестованного в 2013 г.
Делом Кузнецова занимается главное управление по расследованию особо важных дел СКР. Преступления, в совершении которых его подозревают, относятся к 2005−2008 гг. — тому времени, когда он работал в правительстве Подмосковья. Следователи полагают, что организованная группа, которую создали Кузнецов и его первый зам Валерий Носов, обманным путем приобрели у областных муниципальных предприятий ЖКХ права требования задолженности по их услугам к муниципальным образованиям Подмосковья, пояснила Петренко.
Также следствие исходит из того, что соучастники похитили денежные средства «в результате сделки
Средства были легализованы через серию фиктивных сделок с участием фирм, «расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном Кузнецову и соучастникам», рассказала Петренко. Похищенные деньги были выведены на расчетные счета кипрских офшорных компаний, на них обвиняемые купили элитную недвижимость в Швейцарии и Франции, а также люксовые автомобили и другое имущество. В ходе следствия только в России были обнаружены 1357 объектов, в том числе «печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество», — рассказала представитель СКР.
Несколько соучастников Кузнецова уже привлечены к ответственности. Так, Валерий Носов, а также бывший гендиректор учрежденного правительством области ОАО «Московская областная трастовая компания» Владислав Телепнев и экономист ООО «НЭС-финанс», сестра Кузнецова Елена по приговорам суда уже отбывают наказание в местах лишения свободы.
Сам Кузнецов будет ожидать решения по своему делу в так называемом «Кремлевском централе» — в спецблоке СИЗО «Матросская тишина», сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника, близкого к следствию. Здесь же находились под арестом