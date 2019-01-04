СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки на обломках разрушенного дома в Магнитогорске

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По факту трагедии, произошедшей в ночь на 31 декабря, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР.

Сутки спустя после обрушения подъезда многоэтажки, 1 января, в Магнитогорске взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на источники сообщали о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов.