СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки на обломках разрушенного дома в Магнитогорске
Криминалисты и эксперты Следственного комитета России (СКР) не обнаружили «следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах» на месте обрушения подъезда 10-этажного дома в Магнитогорске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР. При этом отмечается, что следователи «продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва».
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