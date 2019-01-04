При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне
Член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны конфликта, Хеда Саратова сообщила о гибели женщины и ребенка из России во время бомбардировки сирийской провинции
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