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15:02 (мск), источник: Газета.Ру

При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне

Член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны конфликта, Хеда Саратова сообщила о гибели женщины и ребенка из России во время бомбардировки сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет об авианалете, который был совершен на селение Аш-Шаафа.

«…в результате авианалета сил международной коалиции погибла жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова… В результате попадания ракеты в дом в этом же районе погиб 4-летний Халид, внук Розы Юзбековой из Дагестана», — заявила Саратова.

Она призвала тех, кто способен оказать влияние на ситуацию, остановить гибель невинных людей в регионе.

Ранее сообщалось, что в Сирии 11 человек погибли из-за авиаудара коалиции.

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31 декабря 2018© Ньюстюб
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