При авиаударе коалиции в Сирии погибли россияне

Член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны конфликта, Хеда Саратова сообщила о гибели женщины и ребенка из России во время бомбардировки сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости».