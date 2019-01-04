СМИ узнали об отставке руководителей миграционного и антиэкстремистского управлений МВД

Также собеседники ТАСС и «Интерфакса» сообщили об отставке по собственному желанию руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольги Кирилловой. Соответствующий указ президента, по их данным, был подписан в декабре.

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Валиулин был назначен на должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России в 2012 г. с аналогичной должности на уровне Москвы. Кириллова также пришла на позицию руководителя миграционного управления в МВД со столичного уровня в 2016 г.