У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады

По ее данным, ирландские дипломаты уже запросили предоставить им консульский доступ к Уилану. А власти Канады подтвердили, что в курсе задержания в РФ одного из своих граждан.

Ранее сообщалось, что Пол Уилан оказался гражданином не только США, но и Великобритании.

Родители задержанного — британцы, перебравшиеся в Канаду.

Читайте также Суд Москвы арестовал подозреваемого в шпионаже американца

Газета объясняет, что ирландский паспорт могут получить люди, доказавшие, что у них есть ирландские корни как минимум в третьем поколении.

Ранее в пятницу глава британского МИД Джереми Хант, комментируя ситуацию с Уиланом, заявил в эфире Sky News, что в Лондоне не согласны с тем, чтобы «люди использовались для дипломатических игр». Министр подчеркнул, что основные усилия по решению данной проблемы взяли на себя США.

Задержание Пола Уилана

28 декабря сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана.

Посольство США в РФ было уведомлено о задержании Уилана, сообщали «Интерфаксу» в департаменте информации и печати МИД РФ. В свою очередь американское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

Читайте также Подозреваемый в шпионаже американец охотился за списком сотрудников спецслужб

Брат задержанного Дэвид Уилан 1 января заявил, что Пол Уилан прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Дэвид также ранее сообщал, что Пол — отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Дэвид Уилан.

3 января посол США в РФ Джон Хантсман посетил задержанного Уилана в следственном изоляторе «Лефортово» и предложил ему помощь посольства.

В этот же день следствие предъявило обвинение в шпионаже Полу Уилану, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Он отметил, что Уилан его не признает.