Сильный взрыв произошел в столице Чили

Источник: AP 2018

После взрыва к месту инцидента прибыли автомобили экстренных служб, на месте ЧП работают медики и полицейские.

На странице в Twitter портала 24horas опубликованы снимки произошедшего, на них виден столб пламени и задымленная территория. Полицейские оцепили место ЧП в радиусе 150 метров.