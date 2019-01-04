Сильный взрыв произошел в столице Чили
Сильный взрыв прогремел 4 января в столице Чили Сантьяго, бомба была заложена на автобусной остановке, ранения получили пять человек.
Сильный взрыв прогремел 4 января в столице Чили Сантьяго, бомба была заложена на автобусной остановке, ранения получили пять человек.
После взрыва к месту инцидента прибыли автомобили экстренных служб, на месте ЧП работают медики и полицейские.
На странице в Twitter портала 24horas опубликованы снимки произошедшего, на них виден столб пламени и задымленная территория. Полицейские оцепили место ЧП в радиусе 150 метров.
В конце декабря взрыв прогремел недалеко от пирамид Гизы на пути следования туристического автобуса с 14 вьетнамскими туристами. По данным египетской полиции, сработала самодельная бомба, заложенная возле дороги. Погибли четыре человека.