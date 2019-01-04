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21:28 (мск), источник: Известия

Сильный взрыв произошел в столице Чили

Сильный взрыв прогремел 4 января в столице Чили Сантьяго, бомба была заложена на автобусной остановке, ранения получили пять человек.

Источник: AP 2018

После взрыва к месту инцидента прибыли автомобили экстренных служб, на месте ЧП работают медики и полицейские.

На странице в Twitter портала 24horas опубликованы снимки произошедшего, на них виден столб пламени и задымленная территория. Полицейские оцепили место ЧП в радиусе 150 метров.

В конце декабря взрыв прогремел недалеко от пирамид Гизы на пути следования туристического автобуса с 14 вьетнамскими туристами. По данным египетской полиции, сработала самодельная бомба, заложенная возле дороги. Погибли четыре человека.

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