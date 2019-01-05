Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пираты в ночь на второе января атаковали у берегов Бенина судно MSC Mandy с 23 россиянином и одним украинцем на борту, сообщил Росморречфлот.
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пираты в ночь на второе января атаковали у берегов Бенина судно MSC Mandy с 23 россиянином и одним украинцем на борту, сообщил Росморречфлот.
Пираты похитили шестерых россиян, остальные 18 членов экипажа не пострадали.
Консульские отделы в Нигерии и Бенине занимаются вопросом освобождения моряков.