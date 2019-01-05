ФБР поймало россиянина на острове в Тихом океане

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72-летнего Макаренко арестовали ночью 29 декабря на острове Сайпан по обвинению в участии в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию товаров военного назначения. 31 декабря в местном окружном суде состоялись первичные слушания, на которых гособвинение добилось перевода россиянина для дальнейшего разбирательства в штат Флорида, власти которого и ходатайствовали о его аресте.

Уточняется, что Макаренко, по версии американского следствия, поставлял в Россию высококлассные приборы ночного видения, монокуляры и другие устройства военного назначения. Россиянина также называют сообщником гражданина США Владимира Невидомого, который в июне 2018 года был приговорен во Флориде к двум годам и двум месяцам лишения свободы.