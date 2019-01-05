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12:18 (мск), источник: Интерфакс

СКР проверит информацию о нападении пиратов на российских моряков

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить информацию СМИ о захвате российских моряков на панамском судне, говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«Организовать процессуальную проверку по информации из СМИ о захвате моряков судна MSC MANDY (флаг Панамы). Сообщается, что на борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина Российской Федерации и после нападения неизвестных в ночь с 1 на 2 января были похищены шесть членов экипажа», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отмечают, что Бастрыкин поручил международному управлению СК России организовать взаимодействие с подразделениями министерства иностранных дел РФ для скорейшего установления всех обстоятельств.

Ранее отраслевой портал «Портньюс» сообщил, что судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. Бандиты похитили шестерых россиян (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер — сварщик, повар).

По данным агентства, среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет.

Ситуационно-кризисный центр МИД, и его в консульские отделы в Нигерии и Бенине занимаются вопросом освобождения похищенных моряков, сообщил портал.

Моряки, похищенные пиратами у берегов Бенина, россияне
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