СКР проверит информацию о нападении пиратов на российских моряков

«Организовать процессуальную проверку по информации из СМИ о захвате моряков судна MSC MANDY (флаг Панамы). Сообщается, что на борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина Российской Федерации и после нападения неизвестных в ночь с 1 на 2 января были похищены шесть членов экипажа», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отмечают, что Бастрыкин поручил международному управлению СК России организовать взаимодействие с подразделениями министерства иностранных дел РФ для скорейшего установления всех обстоятельств.

Ранее отраслевой портал «Портньюс» сообщил, что судно MSC MANDY (флаг Панамы), на борту которого находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу (Бенин) в Гвинейском заливе. Бандиты похитили шестерых россиян (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер — сварщик, повар).

По данным агентства, среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет.