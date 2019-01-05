Полиция сообщила о стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса и пострадавших от нее
Москва. 5 января. INTERFAX.RU — В
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Москва. 5 января. INTERFAX.RU — В
«Поступают сообщения о стрельбе, много пострадавших. Полиция Торранса находится на месте событии. Идет расследование», — отмечается в сообщении.
Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.— Torrance Police (@TorrancePD) 5 января 2019 г.
В полиции также призвали жителей держаться подальше от места событий.
Торранс расположен примерно в 30 км к