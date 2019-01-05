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13:22 (мск), источник: Интерфакс

Полиция сообщила о стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса и пострадавших от нее

Москва. 5 января. INTERFAX.RU — В боулинг-клубе американского города Торранс вблизи Лос-Анджелеса произошла стрельба, в результате чего пострадало много людей, сообщает твиттер городской полиции.

Источник: Reuters

«Поступают сообщения о стрельбе, много пострадавших. Полиция Торранса находится на месте событии. Идет расследование», — отмечается в сообщении.

В полиции также призвали жителей держаться подальше от места событий.

Торранс расположен примерно в 30 км к юго-востоку от центра Лос-Анджелеса.

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