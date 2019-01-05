Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Халатность, приведшая к трагедии: о взрыве в Магнитогорске
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Дарья Мельникова впервые показала новорожденного сына
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
Как фотограф превращает дома в шедевры (фото)
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Дарья Мельникова впервые показала новорожденного сына
Максим Галкин обидел 5-летнюю дочь
Молчали 34 года: «Боялись, что русские застрелят, а они спасли»
Порошенко вызвал Зеленского на разговор
Виктор Разумовский скончался на 87-м году жизни - СМИ
Разин сказал, почему Кельми будут хоронить тайно
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения
Какой водой лучше умывать лицо
Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW (фото)
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
6 причин переплатить за жилье
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
40Самые красивые фотографии 2018 года
15:55 (мск), источник: РИА Новости

Более 400 человек нуждаются в жилье после обрушения дома в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК, 5 янв — РИА Новости. Четыреста три человека, по предварительным данным, нуждаются в жилье после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщила журналистам министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина.

Взрыв газа в Магнитогорске
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.

«Уже понятно, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены, и там проживание невозможно. На сегодняшний день, по нашим предварительным подсчетам, с учетом тех, кто не был зарегистрирован, примерно 403 человека, которых мы сегодня учитываем. Они проживают уже за пределами этого дома», — сказала министр.

Она добавила, что этим людям предложено размещение в пунктах временного пребывания или съем жилья.

«Сегодня за счет благотворительных средств мы организовали аренду в течение трех месяцев и выплату денежной суммы не более 15 тысяч рублей в месяц. Этот процесс у нас закрутился. Уже четыре семьи обратились, и эти деньги перечислены. До принятия решения (по подъездам, в которых находились их квартиры — ред.) жизнедеятельность этих граждан будет организована таким образом», — отметила Никитина.

Что касается жителей седьмого и восьмого подъездов, то сейчас решаются вопросы о предоставлении этим людям жилья. На уровне области подготовлен проект постановления, который сейчас проходит согласования, уточнила министр.

По ее словам, в седьмом и восьмом подъездах было 104 квартиры, в них проживали 378 человек.

По ее данным, ведется учет жителей, у которых была ипотека. Таких на сегодняшний день выявлено 12. «С каждой семьей будет персонально проведена работа… Сегодня ведется работа с банками. С двумя уже есть договоренность. Еще у нас сегодня есть информация, что это девять банков», — сообщила Никитина.

Спасенный в Магнитогорске ребенок начал дышать самостоятельно
Во время загрузки произошла ошибка.
15:42 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
 Дональд Трамп заявил, что может ввести чрезвычайное положение в США
Скончался актер Иван Бортник
Взрыв газа в Магнитогорске
Более 400 человек нуждаются в жилье после обрушения дома в Магнитогорске
Спасенный в Магнитогорске младенец пошел на поправку
Список погибших в результате ЧП в жилом доме в Магнитогорске
В Магнитогорске опознали тела всех погибших при взрыве газа
Варфоломей подписал томос автокефалии «новой церкви» Украины
Военные пропустили приезд министра обороны ЦАР в Петербург
ВАДА отказалось помогать восстановлению российского спорта
Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером
Бассейн в океане: как выглядит Большая голубая дыра (фото)
Агент: Еременко будет играть ключевую роль в успехах «Спартака»
Прощание с актером Иваном Бортником пройдет 8 января
Спорт
«Здесь все против русских»: молодежка уступила США в полуфинале Сборная России потерпела поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира от США и теперь сыграет только в матче за третье место
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Гонка Africa Eco Race: все россияне сражаются за победу Одна из самых сложных автомобильных гонок в мире – Africa Eco Race – продолжается. Стартовав 30 декабря из Монако гонщики переехали в Африку и начали выяснять, кто же из них самый быстрый
Кино
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты Зрителю неискушенному кажется, что залогом попадания в кино является эффектная внешность, талант и связи, но это не совсем так. Мы собрали девять совершенно абсурдных причин, по которым актеры получали знаковые и важные роли.
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Совместное проживание родителей и взрослых детей 433
Люди, вы сами себя слышите?! 320
спорт или науки? 317
Жилье с мат капиталом 273
Леди
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения Какие знаменитости предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читай в нашем материале.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь