Более 400 человек нуждаются в жилье после обрушения дома в Магнитогорске

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В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов извлечены тела 39 человек.

«Уже понятно, что седьмой и восьмой подъезды будут снесены, и там проживание невозможно. На сегодняшний день, по нашим предварительным подсчетам, с учетом тех, кто не был зарегистрирован, примерно 403 человека, которых мы сегодня учитываем. Они проживают уже за пределами этого дома», — сказала министр.

Она добавила, что этим людям предложено размещение в пунктах временного пребывания или съем жилья.

«Сегодня за счет благотворительных средств мы организовали аренду в течение трех месяцев и выплату денежной суммы не более 15 тысяч рублей в месяц. Этот процесс у нас закрутился. Уже четыре семьи обратились, и эти деньги перечислены. До принятия решения (по подъездам, в которых находились их квартиры — ред.) жизнедеятельность этих граждан будет организована таким образом», — отметила Никитина.

Что касается жителей седьмого и восьмого подъездов, то сейчас решаются вопросы о предоставлении этим людям жилья. На уровне области подготовлен проект постановления, который сейчас проходит согласования, уточнила министр.

По ее словам, в седьмом и восьмом подъездах было 104 квартиры, в них проживали 378 человек.