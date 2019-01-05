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17:46 (мск), источник: РИА Новости

В США находившаяся больше десяти лет в коме женщина родила ребенка

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Полиция города Феникс в США начала расследование вероятного изнасилования в клинике женщины, которая в состоянии комы забеременела и родила ребенка, сообщает местный портал Arizona’s Family.

Инцидент произошел в клинике специализированной медицинской помощи Hacienda в столице штата Аризона. Женщина была помещена в больницу по меньшей мере десять лет назад после того, как чуть не утонула, отмечает портал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Роды прошли 29 декабря, однако информация о произошедшем и официальные комментарии стали появляться лишь накануне. Отмечается, что ребенок родился живым и здоровым.

«Департамент полиции Феникса проводит уголовное расследование. Мы сотрудничаем с полицией, чтобы обеспечить целостность расследования и установить справедливость», — цитирует портал заявление официального представителя губернатора Аризоны.

Как сообщает новостной портал со ссылкой на источник, до наступления родов персонал клиники не знал о беременности пациентки. Отмечается, что после этого случая правила работы в учреждении поменяли — теперь мужской медперсонал может заходить в палату к пациенткам только в сопровождении коллег женского пола.

При этом в самой клинике заявили, что осведомлены об инциденте и «продолжают сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами», цитирует Arizona’s Family. Согласно заявлению, медицинское учреждение также проводит внутреннюю проверку.

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