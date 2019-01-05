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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и других преступлениях на сумму свыше 14 миллиардов рублей, был экстрадирован из Франции 3 января.

«Своей вины он не признал. В настоящее время обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого», — сообщила Петренко.

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