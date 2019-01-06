Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/ — Во время возгорания произошел разлив нефтепродуктов.
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/ — Во время возгорания произошел разлив нефтепродуктов.
Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в
«Пожар ликвидируется силами и средствами самого предприятия», — сказал источник.
Он добавил, что площадь пожара увеличилась со 100 кв. м до 200 кв. м. «Пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. Во время пожара произошел разлив нефтепродукта. Площадь возгорания в настоящий момент увеличилась до 200 кв. м. Пожару присвоен повышенный третий номер категории сложности», — сообщил собеседник агентства.