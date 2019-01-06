Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, отметив, что погибших и пострадавших нет.

Он добавил, что площадь пожара увеличилась со 100 кв. м до 200 кв. м. «Пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. Во время пожара произошел разлив нефтепродукта. Площадь возгорания в настоящий момент увеличилась до 200 кв. м. Пожару присвоен повышенный третий номер категории сложности», — сообщил собеседник агентства.