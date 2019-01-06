Площадь пожара на Приобском месторождении в ХМАО достигла 300 кв. м
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/ — В МЧС сообщили, что работы по ликвидации возгорания проводят 76 человек, в распоряжении которых 17 единиц специальной техники.
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/ — В МЧС сообщили, что работы по ликвидации возгорания проводят 76 человек, в распоряжении которых 17 единиц специальной техники.
Площадь пожара на Приобском месторождении в
«Площадь возгорания, предварительно, составляет 300 кв. м, работы по ликвидации возгорания проводят 76 человек с использованием 17 единиц специальной техники. На место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по
Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что площадь пожара достигла 400 кв. м.
Пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. Во время пожара произошел разлив нефтепродукта.
Представитель
Проводится ликвидация возгорания, огонь не вышел за пределы обвалования площадки. По предварительным данным, погибших, пострадавших и угрозы распространения на соседние объекты нет.
Он отметил, что 5 января на территории производственной площадки узла подготовки нефти Приобского месторождения в
Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, борьба с огнем первоначально велась силами и средствами самого предприятия. Однако потом 16 человек, обслуживавших установку, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Сейчас с огнем борется МЧС.