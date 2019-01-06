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00:16 (мск), источник: ТАСС

Площадь пожара на Приобском месторождении в ХМАО достигла 300 кв. м

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/ — В МЧС сообщили, что работы по ликвидации возгорания проводят 76 человек, в распоряжении которых 17 единиц специальной техники.

Площадь пожара на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) составляет 300 кв. м, на месте ЧП работают 76 специалистов МЧС. Эти данные сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС по региону.

«Площадь возгорания, предварительно, составляет 300 кв. м, работы по ликвидации возгорания проводят 76 человек с использованием 17 единиц специальной техники. На место выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу», — сообщили в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что площадь пожара достигла 400 кв. м.

Пожар начался в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти. Во время пожара произошел разлив нефтепродукта.

Пожару присвоен повышенный третий номер категории сложности.

Комментарий компании

Представитель пресс-службы «РН-Юганскнефтегаз» (входит в «Роснефть») сообщил, что угрозы распространения огня нет.

Проводится ликвидация возгорания, огонь не вышел за пределы обвалования площадки. По предварительным данным, погибших, пострадавших и угрозы распространения на соседние объекты нет.

Он отметил, что 5 января на территории производственной площадки узла подготовки нефти Приобского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе в результате разгерметизации произошло возгорание нефтепродукта.

Как ранее сообщил ТАСС источник в экстренных службах, борьба с огнем первоначально велась силами и средствами самого предприятия. Однако потом 16 человек, обслуживавших установку, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Сейчас с огнем борется МЧС.

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