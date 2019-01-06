СМИ: в Таиланде перевернулся туристический автобус

По меньшей мере шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в центральной таиландской провинции Патумтхани. Как сообщила газета Bangkok Post, авария произошла в воскресенье в 03:20 по местному времени (23:20 мск субботы), когда транспортное средство направлялось в Бангкок.

По ее данным, автобус туристической компании Prayad перевернулся во время дождя после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.