СМИ: в Таиланде перевернулся туристический автобус
БАНГКОК, 6 января. /ТАСС/ — По информации газеты Bangkok Post, в результате аварии погибли по крайней мере шесть человек, еще 50 пострадали.
БАНГКОК, 6 января. /ТАСС/ — По информации газеты Bangkok Post, в результате аварии погибли по крайней мере шесть человек, еще 50 пострадали.
По меньшей мере шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в центральной таиландской провинции Патумтхани. Как сообщила газета Bangkok Post, авария произошла в воскресенье в 03:20 по местному времени (23:20 мск субботы), когда транспортное средство направлялось в Бангкок.
В результате аварии погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Еще 50 человек получили различные травмы, все они были доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает для допроса водителя автобуса, который мог оказаться в числе госпитализированных.