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07:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Таиланде перевернулся туристический автобус

БАНГКОК, 6 января. /ТАСС/ — По информации газеты Bangkok Post, в результате аварии погибли по крайней мере шесть человек, еще 50 пострадали.

По меньшей мере шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в центральной таиландской провинции Патумтхани. Как сообщила газета Bangkok Post, авария произошла в воскресенье в 03:20 по местному времени (23:20 мск субботы), когда транспортное средство направлялось в Бангкок.

По ее данным, автобус туристической компании Prayad перевернулся во время дождя после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.

В результате аварии погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Еще 50 человек получили различные травмы, все они были доставлены в ближайшие больницы. Полиция разыскивает для допроса водителя автобуса, который мог оказаться в числе госпитализированных.

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