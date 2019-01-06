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12:17 (мск), источник: ТАСС

Следователи хотят, чтобы Карлос Гон подписал признание на японском языке

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, находящийся в токийской тюрьме, может быть освобожден, если подпишет составленное на японском языке признание.

Источник: Reuters

Об этом заявил его сын Энтони Гон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, текст которого опубликован в воскресенье.

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Как подчеркнул сын экс-руководителя альянса, его отец готов защищать себя в суде, и единственным «условием его выхода [из тюрьмы] является признание». «Я не хочу комментировать японскую систему [правосудия], но когда кто-то, кого ты любишь, находится в такой ситуации, полностью отрезан от мира, когда единственным условием его выхода является признание, мы хотели бы найти решение, чтобы положить конец этому кошмару», — отметил он.

«Парадокс заключается в том, что признание, которое его просят подписать, написано только на японском языке», — указал Гон, добавив, что «на этом языке» его отец «не говорит».

Он также обратил внимание на то, что в связи с особенностями японской юридической системы, адвокаты его отца не имеют доступа к полному делу.

При этом Энтони Гон уточнил, что у него нет прямых новостей от отца, а вести о нем он получает от адвокатов. По его мнению, до сих пор все слышали «только версию обвинения». «Я думаю, что все будут несколько удивлены, услышав его версию истории», — подчеркнул он.

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