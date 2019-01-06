Следователи хотят, чтобы Карлос Гон подписал признание на японском языке

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Об этом заявил его сын Энтони Гон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, текст которого опубликован в воскресенье.

Как подчеркнул сын экс-руководителя альянса, его отец готов защищать себя в суде, и единственным «условием его выхода [из тюрьмы] является признание». «Я не хочу комментировать японскую систему [правосудия], но когда кто-то, кого ты любишь, находится в такой ситуации, полностью отрезан от мира, когда единственным условием его выхода является признание, мы хотели бы найти решение, чтобы положить конец этому кошмару», — отметил он.

«Парадокс заключается в том, что признание, которое его просят подписать, написано только на японском языке», — указал Гон, добавив, что «на этом языке» его отец «не говорит».

Он также обратил внимание на то, что в связи с особенностями японской юридической системы, адвокаты его отца не имеют доступа к полному делу.