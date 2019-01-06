Следователи хотят, чтобы Карлос Гон подписал признание на японском языке
ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Бывший глава
ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Бывший глава
Об этом заявил его сын Энтони Гон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, текст которого опубликован в воскресенье.
Как подчеркнул сын
«Парадокс заключается в том, что признание, которое его просят подписать, написано только на японском языке», — указал Гон, добавив, что «на этом языке» его отец «не говорит».
Он также обратил внимание на то, что в связи с особенностями японской юридической системы, адвокаты его отца не имеют доступа к полному делу.
При этом Энтони Гон уточнил, что у него нет прямых новостей от отца, а вести о нем он получает от адвокатов. По его мнению, до сих пор все слышали «только версию обвинения». «Я думаю, что все будут несколько удивлены, услышав его версию истории», — подчеркнул он.