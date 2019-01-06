Суд изменил меру пресечения экс-мэру Оренбурга на домашний арест

«Ленинский районный суд Оренбурга на заседании в воскресенье изменил меру пресечения Евгению Арапову на домашний арест сроком на один месяц», — сказала Панина. Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, суд изменил меру пресечения по ходатайству защиты Арапова.

Ранее сообщалось, что 6 декабря Ленинский районный суд Оренбурга продлил Арапову срок содержания под стражей на один месяц, до 8 января 2019 года.

Видео В Оренбурге мэра города Евгения Арапова суд отправил в СИЗО

Летом 2018 года бывший мэр Оренбурга был арестован по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили от гендиректора компании «УКС-инвест» Александра Ершова 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Позже в отношении Арапова было возбуждено второе уголовное дело о получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Горсовет Оренбурга 8 октября досрочно прекратил полномочия мэра, который занимал эту должность с 30 октября 2015 года.