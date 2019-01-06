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16:06 (мск), источник: ТАСС

Суд изменил меру пресечения экс-мэру Оренбурга на домашний арест

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Суд в Оренбурге в воскресенье изменил меру пресечения обвиняемому во взяточничестве бывшему мэру Оренбурга Евгению Арапову с содержания под стражей на домашний арест. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела информации суда Оренбургской области Юлия Панина.

«Ленинский районный суд Оренбурга на заседании в воскресенье изменил меру пресечения Евгению Арапову на домашний арест сроком на один месяц», — сказала Панина. Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону, суд изменил меру пресечения по ходатайству защиты Арапова.

Ранее сообщалось, что 6 декабря Ленинский районный суд Оренбурга продлил Арапову срок содержания под стражей на один месяц, до 8 января 2019 года.

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Летом 2018 года бывший мэр Оренбурга был арестован по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, Арапов и его заместитель Геннадий Борисов получили от гендиректора компании «УКС-инвест» Александра Ершова 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.

Позже в отношении Арапова было возбуждено второе уголовное дело о получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Горсовет Оренбурга 8 октября досрочно прекратил полномочия мэра, который занимал эту должность с 30 октября 2015 года.

В декабре следствие предъявило Арапову новые обвинения по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия в особо крупном размере») и по ст. 289 («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») УК РФ.

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