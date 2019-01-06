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17:50 (мск), источник: РИА Новости

Житель Чувашии застрелил водителя скорой, приняв его за любовника подруги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Житель Чувашии задержан по подозрению в убийстве сотрудника скорой помощи, которого он по ошибке принял за любовника своей подруги, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 4 января житель поселка Первомайский Алатырского района устроил ссору с сожительницей, приревновав ее к фельдшеру скорой помощи. Подозреваемый зарядил картечью охотничье ружье и направился к подстанции скорой помощи. Постучав в запертую входную дверь, он стал дожидаться, когда фельдшер выйдет из здания.

Когда дверь открылась, он увидел перед собой силуэт мужчины и выстрелил в него. Однако это был другой мужчина — водитель скорой помощи. От полученного ранения он скончался. Односельчане отобрали у злоумышленника ружье и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, сообщает СК.

«Возбуждено уголовное дело по статье “убийство”. Подозреваемый в убийстве задержан и заключен под стражу. Следователем изъяты ружье и боеприпасы. В целях установления вменяемости подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении регионального СУСК.

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