Житель Чувашии застрелил водителя скорой, приняв его за любовника подруги

По версии следствия, вечером 4 января житель поселка Первомайский Алатырского района устроил ссору с сожительницей, приревновав ее к фельдшеру скорой помощи. Подозреваемый зарядил картечью охотничье ружье и направился к подстанции скорой помощи. Постучав в запертую входную дверь, он стал дожидаться, когда фельдшер выйдет из здания.

Когда дверь открылась, он увидел перед собой силуэт мужчины и выстрелил в него. Однако это был другой мужчина — водитель скорой помощи. От полученного ранения он скончался. Односельчане отобрали у злоумышленника ружье и сообщили о произошедшем в правоохранительные органы, сообщает СК.