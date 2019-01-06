Убит один из самых разыскиваемых террористов мира
Американские военные уничтожили йеменского террориста Джамаля Ахмеда Мухаммеда Али
Американские военные уничтожили йеменского террориста Джамаля Ахмеда Мухаммеда Али
«Наша работа против “Аль-Каиды” (запрещенная в России террористическая организация — прим. “Ленты.ру”) продолжается. Мы никогда не остановимся в нашей борьбе с радикальным исламским терроризмом!» — написал глава государства.
В Вашингтоне заявляют, что во время операции террорист ехал в машине один, поэтому сопутствующего ущерба при его ликвидации не было.
В 2004-м в Йемене террориста приговорили к смертной казни, позднее ее заменили на пожизненный срок. Несколько раз ему удавалось бежать из тюрьмы и в итоге в 2007-м его освободили в обмен на обещание сохранять лояльность местным властям. С тех пор США разыскивали его.
«Коул» атаковали два смертника, управлявшие начиненным взрывчаткой моторным катером. В результате подрыва погибли 17 американских моряков, еще 39 были ранены. Эсминец получил пробоину в корпусе, его отремонтировали и вновь ввели в строй.