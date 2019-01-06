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22:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне устроили давку из-за бесплатных конфет

Курское издание Media City опубликовало во «ВКонтакте» видео с места раздачи бесплатных новогодних подарков. За два дня ролик набрал более 330 тысяч просмотров.

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На кадрах запечатлены горожане, толпящиеся вокруг машин, где раздают наборы конфет. Слышны крики и детский плач, одна из женщин призывала окружающих выпустить ребенка.

Организаторы акции просили желающих выстроиться в очередь и обещали, что подарков хватит всем.

Пытавшихся пройти без очереди активно оттесняли.

Одна из пенсионерок, получив подарок, пожаловалась на плохую организацию: «Это вообще, это ужас. Задавили. Чего проходите?! Я это сообщу в интернете». Другая, узнав о происходящем в толпе, перекрестилась, воззвала к господу и посетовала на массовое сумасшествие.

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