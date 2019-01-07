Два человека погибли при пожаре в Солнечногорске
Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Солнечногорске унес жизни двух человек, сообщили в
Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Солнечногорске унес жизни двух человек, сообщили в
Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в районе Рекинцо. Огонь распространился на 20 кв. м.
«В результате пожара погибли два человека. В настоящее время пожар потушен», — приводит ТАСС сообщение
4 января восемь человек пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, один мужчина погиб. В качестве основной версии пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.