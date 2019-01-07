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05:00 (мск), источник: Известия

Два человека погибли при пожаре в Солнечногорске

Пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Солнечногорске унес жизни двух человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

Источник: 50.mchs.gov.ru

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в районе Рекинцо. Огонь распространился на 20 кв. м.

«В результате пожара погибли два человека. В настоящее время пожар потушен», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

4 января восемь человек пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Саратове, один мужчина погиб. В качестве основной версии пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем.

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