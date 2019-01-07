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15:40 (мск), источник: Известия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Младенец, спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, пришел в сознание. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова в понедельник, 7 января.

Взрыв газа в Магнитогорске
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15
фотографий
15
фотографий

Состояние 11-месячного Вани за время лечения существенно улучшилось, рассказала министр. Врачи практически восстановили нарушенную функцию почек, обмороженную ногу с большой вероятностью удастся спасти. У мальчика появился голос, а значит, осложнений от длительного нахождения на искусственной вентиляции легких удалось избежать, приводит слова Скворцовой ТАСС.

Мама ребенка все еще находится в стрессовом состоянии, у нее сохраняются тревоги и страхи, но она радуется улучшению состояния мальчика, отметила министр.

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Младенца обнаружили под завалами 1 января. Он провел под бетонными конструкциями на морозе более суток, но выжил, потому что лежал в кроватке и был тепло укутан. В тот же день его вместе с мамой отправили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошаля. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, а также серьезные обморожения стопы и голени.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в городе рано утром 31 декабря. Вечером 3 января на месте ЧП завершилась поисково-спасательная операция. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Шестерых, в том числе двоих детей, удалось спасти.

Пострадавшие доставлены в больницы Москвы и Челябинска. В региональном минздраве сообщали, что их состояние оценивается как стабильное.

Обрушение подъезда в жилом доме в Магнитогорске
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