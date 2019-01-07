У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами на борту, есть жертвы
АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции, есть погибшие, сообщили местные власти.
АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции, есть погибшие, сообщили местные власти.
По данным администрации турецкой провинции Самсун, спасательные службы получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна «Волга-Балт» в 08.10 (совпадает с мск). Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа.
По данным властей Самсуна, экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.