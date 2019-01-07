МИД России заявило об отсутствии россиян на судне, затонувшем у берега Турции
На грузовом судне, затонувшем недалеко от турецкого города Самсун в Черном море, россиян не было. Об этом ТАСС рассказала
На грузовом судне, затонувшем недалеко от турецкого города Самсун в Черном море, россиян не было. Об этом ТАСС рассказала
«Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — уточнила она. По ее словам, на судне было 13 членов экипажа, из них — 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.
В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил о гибели четырех украинцев при крушении судна. «Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун», — написал посол в Twitter. По его словам, пострадавших уже посетил губернатор провинции Самсун. К пострадавшим выехал консул. Сибиха выразил соболезнования родственникам и близким погибших моряков.
Ранее информагентство «Анадолу» сообщило, что на борту затонувшего судна были двое россиян. Из 13 членов экипажа удалось спастись семерым, шестеро погибли. Судно «Волга-Балт» перевозило уголь под панамским флагом. О причинах крушения судна не сообщалось.
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