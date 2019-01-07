МИД России заявило об отсутствии россиян на судне, затонувшем у берега Турции

Источник: Reuters

«Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — уточнила она. По ее словам, на судне было 13 членов экипажа, из них — 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.

В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил о гибели четырех украинцев при крушении судна. «Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун», — написал посол в Twitter. По его словам, пострадавших уже посетил губернатор провинции Самсун. К пострадавшим выехал консул. Сибиха выразил соболезнования родственникам и близким погибших моряков.