Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Победный прорыв ВСУ у Горловки закончился захватом территорий
На чем ехать там, где не пройдет автомобиль (видео)
Алкоголь укрепляет брак
Куда пропал с экранов Александр Домогаров
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Саша Савельева с трудом скрывает беременность
Игорь Николаев прокатился с горки вместе с дочкой
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
«Цель — попасть в ЛЕ». Фанаты «Реала» требуют отставки Переса
Макгрегор захотел боя с избитым Мэйуэзером японцем
Юлия Барановская показала, как выглядит без макияжа и фотошопа
Женщинам Саудовской Аравии будут сообщать о разводе по sms
На чем ехать там, где не пройдет автомобиль (видео)
Рекорды скорости: какой поезд самый быстрый
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Как фотограф превращает дома в шедевры (фото)
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
10Мощное цунами в Индонезии
17:35 (мск), источник: Ведомости

МИД России заявило об отсутствии россиян на судне, затонувшем у берега Турции

На грузовом судне, затонувшем недалеко от турецкого города Самсун в Черном море, россиян не было. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

Источник: Reuters

«Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — уточнила она. По ее словам, на судне было 13 членов экипажа, из них — 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.

В свою очередь, посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил о гибели четырех украинцев при крушении судна. «Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун», — написал посол в Twitter. По его словам, пострадавших уже посетил губернатор провинции Самсун. К пострадавшим выехал консул. Сибиха выразил соболезнования родственникам и близким погибших моряков.

Ранее информагентство «Анадолу» сообщило, что на борту затонувшего судна были двое россиян. Из 13 членов экипажа удалось спастись семерым, шестеро погибли. Судно «Волга-Балт» перевозило уголь под панамским флагом. О причинах крушения судна не сообщалось.

 Итоги-2018. Почему пенсионная реформа в России не закончилась
Кто пришел на новогодний прием к Путину в Большой театр
«Пытливый» взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании
На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
Как выглядит самый «адский» город на Земле (фото)
Каких деликатесов со всего мира лучше избегать (фото)
В Совфеде сочли невозможным резкое повышение МРОТ
Спорт
Досадная бронза и провал Канады. Чем запомнится молодежный ЧМ? Рассказываем о главных моментах прошедшего молодежного чемпионата мира
Hi-Tech
Samsung показала телевизоры будущего А еще новые QLED-телевизоры и несколько мониторов.
Авто
Лучшее за 2018: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Российские сериалы 2018 года, которые нас приятно удивили Смотреть сериалы уже давно не стыдно, и хотя у нас пока нет такого стабильного поставщика качественного телеконтента, как тот же Netflix, тенденция налицо. Вспоминаем лучшие многосерийные картины, порадовавшие нас в прошедшем году.
Недвижимость
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
6 предметов интерьера, которые не стоит дарить
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Золотой глобус - 2019 409
Реальная ситуация, хочу услышать мнения 225
Что нужно для нормального детства? 220
Как создаются мифы про вакцинацию 198
Леди
Как скрыть полноту за 5 минут (фото) Праздники подходят к концу, и, возможно, тебя ждет не самый приятный сюрприз на весах.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь