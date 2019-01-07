Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прорыв ВСУ в ДНР с летальным исходом: попали в ловушку
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Саша Савельева с трудом скрывает беременность
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Плющенко и Рудковская поздравили сына с 6-летием
Рисуем новогоднюю гирлянду: мастер-класс
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
Волочкова объяснила, почему покидает Россию навсегда - СМИ
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Известные россиянки, которые связали свою судьбу с иностранцами
Гага, Кидман, Шейк: лучшие образы «Золотого глобуса»
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
6 причин переплатить за жилье
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
10Мощное цунами в Индонезии
21:01 (мск), источник: РИА Новости

Умер писатель Николай Лисовой

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский писатель, один из авторов «Православной энциклопедии» Николай Лисовой умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза писателей России.

Источник: Институт российской истории РАН

«В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и учёный Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк Церкви, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского Общества, член Союза писателей России, один из авторов «Православной энциклопедии», — говорится в сообщении.

Как отметили в Союзе писателей, многие также помнят Лисового по пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима. Кроме того, во второй половине1990-х годов он вел на телеканале РТР передачу «Православный календарь».

«Отпевание пройдёт 10-го января в 11 часов в Успенском соборе Новодевичьего монастыря», — отмечается в сообщении.

 Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Умерла бывшая участница 'Битвы экстрасенсов'
Беспилотник США провел разведку у Крыма
Ученые нашли способ быстро распознавать рак
«Пытливый» взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
Как выглядит самый «адский» город на Земле (фото)
Каких деликатесов со всего мира лучше избегать (фото)
Спорт
Досадная бронза и провал Канады. Чем запомнится молодежный ЧМ? Рассказываем о главных моментах прошедшего молодежного чемпионата мира
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
Лучшее за 2018: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Российские сериалы 2018 года, которые нас приятно удивили Смотреть сериалы уже давно не стыдно, и хотя у нас пока нет такого стабильного поставщика качественного телеконтента, как тот же Netflix, тенденция налицо. Вспоминаем лучшие многосерийные картины, порадовавшие нас в прошедшем году.
Недвижимость
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как выглядит жилье, которое вы захотите купить в новом году
Названы регионы с самой дорогой арендой жилья на праздники
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Популярные темы на «Детях»
Золотой глобус - 2019 437
Что нужно для нормального детства? 277
Реальная ситуация, хочу услышать мнения 258
чужие детки 180
Леди
Как скрыть полноту за 5 минут (фото) Праздники подходят к концу, и, возможно, тебя ждет не самый приятный сюрприз на весах.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь