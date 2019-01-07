Умер писатель Николай Лисовой
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский писатель, один из авторов «Православной энциклопедии» Николай Лисовой умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза писателей России.
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Российский писатель, один из авторов «Православной энциклопедии» Николай Лисовой умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте Союза писателей России.
«В Рождественскую ночь на 73-м году жизни умер писатель и учёный Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк Церкви, автор многих телевизионных фильмов, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского Общества, член Союза писателей России, один из авторов «Православной энциклопедии», — говорится в сообщении.
Как отметили в Союзе писателей, многие также помнят Лисового по пасхальным телевизионным репортажам из Иерусалима. Кроме того, во второй половине1990-х годов он вел на телеканале РТР передачу «Православный календарь».
«Отпевание пройдёт 10-го января в 11 часов в Успенском соборе Новодевичьего монастыря», — отмечается в сообщении.
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