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17:32 (мск), источник: Известия

В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей», — цитирует сообщение ТАСС.

Всего за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных монет и купюр России и других стран. Большинство преступлений по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») зарегистрировано в Москве и Подмосковье. Среди лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область и Краснодарский край.

В июле 2018 года Центробанк заявил о выявлении первых подделок купюр в 2 тыс. рублей, поступивших в оборот в октябре 2017 года. Начавшую хождение тогда же 200-рублевую купюру, по данным регулятора, пока не подделывают.

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