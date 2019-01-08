В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру

Всего за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных монет и купюр России и других стран. Большинство преступлений по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») зарегистрировано в Москве и Подмосковье. Среди лидеров также Санкт-Петербург и Ленинградская область и Краснодарский край.