В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в
«Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2018 году являлись купюры номиналом 5 тыс. рублей», — цитирует сообщение ТАСС.
Всего за девять месяцев 2018 года из оборота изъято более 29,7 тыс. поддельных монет и купюр России и других стран. Большинство преступлений по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг») зарегистрировано в Москве и Подмосковье. Среди лидеров также
В июле 2018 года Центробанк заявил о выявлении первых подделок купюр в 2 тыс. рублей, поступивших в оборот в октябре 2017 года. Начавшую хождение тогда же 200-рублевую купюру, по данным регулятора, пока не подделывают.