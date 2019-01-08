В Германии задержали подозреваемого в публикации личных данных сотен политиков

Им оказался 20-летний житель земли Гессен, сообщает Der Spiegel. Имя молодого человека не называется. В полиции лишь уточнили, что он живет с родителями. По версии следствия, подозреваемый не связан ни с какими иностранными спецслужбами. Перед задержанием он успел уничтожить свой компьютер.

Накануне стало известно, что полиция обыскала квартиру в городе Хайльбронне, где проживает программист, общавшийся с хакером, подозреваемым в причастности к утечке личных данных.