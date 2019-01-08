Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Источник: РИА Новости

Весельницкая стала известна благодаря встрече с руководством предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году, которую американские СМИ связали с предполагаемым «сговором Трампа с Россией». Обвинения, выдвинутые 20 декабря и рассекреченные в базе данных суда во вторник, не касаются этой встречи. Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding.

В обвинительном заключении говорится, что Весельницкая сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ, благоприятствующий обвиняемому. При этом Весельницкая принадлежала к защите и, соответственно, «сотрудничество с высокопоставленным российским прокурором» является «сознательным воспрепятствованием правосудию», отмечается в документе.

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По изложению американских прокуроров, в ответе российской Генпрокуратуры говорится, что в отмывании средств была замешана не Prevezon, а российский юрист Сергей Магнитский, обвинявшийся в налоговых махинациях и скончавшийся в заключении. Кроме того, в хищениях также обвинялся неназванный человек, добивавшийся введения санкций против Москвы по «делу Магнитского». Вероятно, речь идет о бизнесмене Уильяме Браудере, на которого в России заведено уголовное дело.

«Заявление Весельницкой (от имени защиты в суде. — Прим. ред.) не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России, предоставленного представителем Генпрокуратуры, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора», — говорится в обвинительном заключении.

Также в документе приводится содержание электронных писем Весельницкой и чиновников российской Генпрокуратуры, в которых, предположительно, обсуждался ответ российских властей. Каким образом эти документы попали в распоряжение американского следствия, не уточняется.

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Ряд СМИ в США предположили ранее, что встреча экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сына Трампа Дональда-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера и других с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году свидетельствует о «сговоре России с Трампом», который должен был помочь Трампу прийти к власти.

Также звучали предположения, что Весельницкая могла сообщить на встрече некие компрометирующие данные о сопернице Трампа Хиллари Клинтон. Обнародованные заметки участников встречи и их показания это не подтверждают. Напротив, из документов следует, что Весельницкая говорила с представителями Трампа об инвесторе Билле Браудере, осужденном в России по обвинению в экономических преступлениях, и о запрете на усыновление американцами детей из России. Руководители штаба быстро потеряли интерес к обсуждению и завершили встречу.