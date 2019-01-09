Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Приказ получен: что ждет экс-президента Украины Януковича
Новое российское оружие опередило время (фото)
Как нас разводят стоматологи? Что нужно знать, чтобы не остаться без денег
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Барановская порадовала поклонников танцевальным дуэтом с дочерью
Рудковская показала, как ее сын отпраздновал день рождения
9 диких выходок, которые помогли актерам получить роли мечты
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
18-летняя любовница Гуфа разделась прилюдно на «Доме-2» - причина
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Хмельницкая устроила романтический отпуск с молодым возлюбленным
Дана Борисова рассказала о новом бойфренде
На чем ехать там, где не пройдет автомобиль (видео)
Рекорды скорости: какой поезд самый быстрый
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как будут выглядеть символы России 2019 года
Фоторепортажи
14Обрушение части дома в Магнитогорске
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
04:37 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Из «Суммы» вычли дело бывшего вице-президента

Завершено расследование в отношении предполагаемого финансиста преступного сообщества.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование в отношении бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова, которое является частью «большого» уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС). Лидерами сообщества следствие считает братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Господину Кабанову, которого следствие называет финансистом ОПС, помимо участия в преступном сообществе инкриминируются также три эпизода мошенничества со средствами ФСК ЕЭС. Сам он вину не признает, утверждая, что в «Сумме» выполнял лишь свои прямые служебные обязанности.

Тот факт, что СД МВД завершил следственные действия по делу бывшего вице-президента «Суммы», а в последнее время финансового директора ADG Group Александра Кабанова, «Ъ» подтвердили представители защиты. Обвиняемый и его адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами расследования. По данным «Ъ», фигурант обвиняется в трех эпизодах мошенничества, связанных с хищением средств у ФСК ЕЭС (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Кроме того, ему инкриминируют и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Сумма ущерба по делу составляет около 800 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ», Александр Кабанов с ноября 2008 года занимал пост вице-президента по финансам и экономике инвестиционной компании «Сумма Капитал», которая, в свою очередь, являлась управляющей компанией «Суммы». Господин Кабанов отвечал в ней за проведение финансово-экономической политики, организацию бюджетного процесса, формирование финансовой и управленческой отчетности и т. п.

Совладельцем и председателем совета директоров фирмы был Зиявудин Магомедов, которого вместе с его братом Магомедом следствие теперь считает организаторами ОПС.

Участники сообщества, по материалам расследования, были причастны к многочисленным эпизодам особо крупных хищений и растрат (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно подсчетам следователей, ущерб от деятельности ОПС составляет не менее 2,8 млрд руб. При этом господину Кабанову следствие отводит роль одного из основных исполнителей преступных планов сообщества, а в суде представитель СД назвал его финансистом ОПС.

Стоит также отметить, что уголовное дело о хищении средств у ФСК следователи возбудили 13 июня 2017 года. Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц, и речь шла только о мошенничестве. Однако в феврале прошлого года в деле появился обвиняемый — бывший вице-президент «Суммы» Александр Кабанов, которого Тверской суд Москвы отправил в СИЗО. Отметим, что господин Кабанов стал первым из бывших и действующих крупных управленцев холдинга, кто оказался под арестом. Напомним, что братьев Магомедовых взяли под стражу на месяц позже.

При этом в число предполагаемых участников ОПС господина Кабанова следствие включило фактически последним — летом 2018 года. О новом обвинении, предъявленном финансисту, следователь Николай Будило, который ведет дело «Суммы», сообщил летом минувшего года в суде во время рассмотрения ходатайств о продлении сроков ареста основным фигурантам расследования.

Александр Кабанов вины по-прежнему не признает. Он утверждает, что лишь выполнял в «Сумме» свои непосредственные служебные обязанности.

Владислав Трифонов

Семь эпизодов дела Магомедовых
Во время загрузки произошла ошибка.
17 апреля 2018© Ньюстюб
Следите за развитием темы Дело братьев Магомедовых
 Ссора века: как Лукашенко потерял доверие Путина
Дальше будет только хуже: чего нам ждать от 2019 года?
Как изменится жизнь дачников в 2019 году
Российские военные приняли из Лаоса 30 танков Т-34
В Туркмении покупают новые портреты президента из-за его седины
Зима близко. Глобальный кризис может начаться уже в этом году
Как бумажные деньги едва не уничтожили Российскую империю
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
На Украине признали вмешательство в американские выборы
Спорт
Сульшер спасает «МЮ», Гвардьола — чемпионскую гонку В новогодние и рождественские праздники Англия традиционно играла в футбол. Что произошло на Островах за последние дни?
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
Лучшее за 2018: экспедиция по Памирскому тракту Здесь вам не равнина - здесь климат иной, идут лавины одна за одной… Зимой путь от таджикского Душанбе до киргизского Оша закрывают. Но даже в сезон трасса опасна. Ее перевалы так близко к небу, что, кажется, самолет там встретить проще, чем автомобиль
Кино
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года Красивые, дерзкие и стремящиеся к славе – перед вами десятка самых перспективных российских молодых актеров и актрис года
Недвижимость
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Популярные темы на «Детях»
В Брянске врач отказалась осматривать плачущего ребенка 300
Собираюсь развестись с мужем,хотя скоро рожать 282
Кружки 226
Новый год - грустный праздник? 173
Леди
От L до XXL: 8 красивых платьев для полных девушек Если ты можешь похвастаться роскошными пышными формами, нужно знать, как их правильно подать.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь