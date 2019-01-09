Из «Суммы» вычли дело бывшего вице-президента

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование в отношении бывшего вице-президента по финансам группы «Сумма» Александра Кабанова, которое является частью «большого» уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС). Лидерами сообщества следствие считает братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Господину Кабанову, которого следствие называет финансистом ОПС, помимо участия в преступном сообществе инкриминируются также три эпизода мошенничества со средствами ФСК ЕЭС. Сам он вину не признает, утверждая, что в «Сумме» выполнял лишь свои прямые служебные обязанности.

Тот факт, что СД МВД завершил следственные действия по делу бывшего вице-президента «Суммы», а в последнее время финансового директора ADG Group Александра Кабанова, «Ъ» подтвердили представители защиты. Обвиняемый и его адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами расследования. По данным «Ъ», фигурант обвиняется в трех эпизодах мошенничества, связанных с хищением средств у ФСК ЕЭС (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Кроме того, ему инкриминируют и участие в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Сумма ущерба по делу составляет около 800 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ», Александр Кабанов с ноября 2008 года занимал пост вице-президента по финансам и экономике инвестиционной компании «Сумма Капитал», которая, в свою очередь, являлась управляющей компанией «Суммы». Господин Кабанов отвечал в ней за проведение финансово-экономической политики, организацию бюджетного процесса, формирование финансовой и управленческой отчетности и т. п.

Совладельцем и председателем совета директоров фирмы был Зиявудин Магомедов, которого вместе с его братом Магомедом следствие теперь считает организаторами ОПС.

Участники сообщества, по материалам расследования, были причастны к многочисленным эпизодам особо крупных хищений и растрат (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно подсчетам следователей, ущерб от деятельности ОПС составляет не менее 2,8 млрд руб. При этом господину Кабанову следствие отводит роль одного из основных исполнителей преступных планов сообщества, а в суде представитель СД назвал его финансистом ОПС.

Стоит также отметить, что уголовное дело о хищении средств у ФСК следователи возбудили 13 июня 2017 года. Долгое время расследование велось в отношении неустановленных лиц, и речь шла только о мошенничестве. Однако в феврале прошлого года в деле появился обвиняемый — бывший вице-президент «Суммы» Александр Кабанов, которого Тверской суд Москвы отправил в СИЗО. Отметим, что господин Кабанов стал первым из бывших и действующих крупных управленцев холдинга, кто оказался под арестом. Напомним, что братьев Магомедовых взяли под стражу на месяц позже.

При этом в число предполагаемых участников ОПС господина Кабанова следствие включило фактически последним — летом 2018 года. О новом обвинении, предъявленном финансисту, следователь Николай Будило, который ведет дело «Суммы», сообщил летом минувшего года в суде во время рассмотрения ходатайств о продлении сроков ареста основным фигурантам расследования.

Александр Кабанов вины по-прежнему не признает. Он утверждает, что лишь выполнял в «Сумме» свои непосредственные служебные обязанности.