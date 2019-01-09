На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз

Источник: РИА "Новости"

«Согласно отчету Укртрансбезопасности, 3 января 2019 года хваленый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волноваха — Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе», — сообщил Кава.

По его словам, примечательным является то, что советские тепловозы 2ТЭ116 на этом же участке железной дороги водят поезда весом 4,5 тысячи тонн. Кроме того, будучи в полностью исправном состоянии, они тянули составы и весом 6 тысяч тонн, что, по мнению экс-замминистра, значительно превышает показатели американского изделия.

«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волноваха — Камыш-Зоря, используя тепловозы GE (General Electric — ред.) ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо », — заключил Кава.