Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Время пришло: Путин произвел громкую отставку во власти
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
Миллионер более 20 лет воспитывал детей от любовников жены
Путин получил "ранение": Песков раскрыл первые детали
Как быстро удалить старые обои со стены
Скворцова высказалась о медицине в России На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году направят более триллиона рублей
Барановская порадовала поклонников танцевальным дуэтом с дочерью
Рудковская показала, как ее сын отпраздновал день рождения
Выкинутая водителем маршрутки женщина умерла
Башаров сбежал из России после скандала
«Барселона» провела переговоры с представителями Неймара
Андрей Василевский заменит Кэри Прайса на Матче звёзд НХЛ
Все свои: режиссеры, которые снимали в фильмах своих жен
Все, что вы хотели знать о Кейт Миддлтон и королевской семье
Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW (фото)
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
Как будут выглядеть символы России 2019 года
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
12Католики по всему миру встретили Рождество
07:31 (мск), источник: РИА Новости

На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги, из-за чего ему на помощь был отправлен старый советский тепловоз, об этом в своем Facebook написал бывший заместитель министра инфраструктуры страны Александр Кава.

Источник: РИА "Новости"

«Согласно отчету Укртрансбезопасности, 3 января 2019 года хваленый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волноваха — Камыш-Зоря с поездом весом всего лишь 3768 тонн. Пришлось на подмогу вызывать старый 2ТЭ116, построенный 37 лет назад на Лугансктепловозе», — сообщил Кава.

По его словам, примечательным является то, что советские тепловозы 2ТЭ116 на этом же участке железной дороги водят поезда весом 4,5 тысячи тонн. Кроме того, будучи в полностью исправном состоянии, они тянули составы и весом 6 тысяч тонн, что, по мнению экс-замминистра, значительно превышает показатели американского изделия.

«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волноваха — Камыш-Зоря, используя тепловозы GE (General Electric — ред.) ТЭ33АС, требуется выполнить большее количество рейсов по сравнению с использованием старых тепловозов 2ТЭ116. Соответственно, необходимо большее количество локомотивов, а также большее количество локомотивных бригад. Эффективность решения на лицо », — заключил Кава.

Контракт на поставку локомотивов и их долгосрочное техническое обслуживание был заключен «Укрзализныцей» и General Electric Transportation в феврале прошлого года. Всего было заказано 30 локомотивов стоимостью 4,68 миллиона долларов каждый.

Памятник инициатору тепловозостроения появился в Людинове
Во время загрузки произошла ошибка.
2 октября 2018© Ньюстюб
 Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Умерла бывшая участница 'Битвы экстрасенсов'
Как изменится жизнь дачников в 2019 году
Российские военные приняли из Лаоса 30 танков Т-34
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
На Украине признали вмешательство в американские выборы
В России запретили «сухой алкоголь». Чем он опасен
Вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Эксперты назвали фейки о трагедии в Магнитогорске провокацией
Спорт
Сульшер спасает «МЮ», Гвардьола — чемпионскую гонку В новогодние и рождественские праздники Англия традиционно играла в футбол. Что произошло на Островах за последние дни?
Hi-Tech
Как работает складной телевизор-рулон от LG (фото) Компания пытается засунуть искусственный интеллект во всю электронику.
Авто
Лучшее за 2018: экспедиция по Памирскому тракту Здесь вам не равнина - здесь климат иной, идут лавины одна за одной… Зимой путь от таджикского Душанбе до киргизского Оша закрывают. Но даже в сезон трасса опасна. Ее перевалы так близко к небу, что, кажется, самолет там встретить проще, чем автомобиль
Кино
Запоминайте эти имена: 10 новых звезд года Красивые, дерзкие и стремящиеся к славе – перед вами десятка самых перспективных российских молодых актеров и актрис года
Недвижимость
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Дети
Саша Савельева с трудом скрывает беременность Солистка группы «Фабрика» вышла на сцену с округлившимся животом
Леди
Все об уколах красоты, спорте и макияже 41-летней Ольги Орловой Раскрываем все секреты — не без помощи эксперта
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь