На Украине советскому локомотиву пришлось вытаскивать американский тепловоз
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги,
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Американский тепловоз General Electric, поставленный Украине из США, застрял на одном из участков железной дороги,
«Согласно отчету Укртрансбезопасности, 3 января 2019 года хваленый тепловоз General Electric ТЭ33АС забуксовал на участке Волноваха —
По его словам, примечательным является то, что советские тепловозы 2ТЭ116 на этом же участке железной дороги водят поезда весом 4,5 тысячи тонн. Кроме того, будучи в полностью исправном состоянии, они тянули составы и весом 6 тысяч тонн, что, по мнению
«Таким образом, чтобы перевезти равное количество грузов на участке Волноваха —
Контракт на поставку локомотивов и их долгосрочное техническое обслуживание был заключен «Укрзализныцей» и General Electric Transportation в феврале прошлого года. Всего было заказано 30 локомотивов стоимостью 4,68 миллиона долларов каждый.