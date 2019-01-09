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09:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Четыре тысячи машин загорелись на корабле в Тихом океане и попали на видео

В Тихом океане загорелся корабль, на борту которого находится 3,8 тысячи автомобилей. Об этом сообщает Associated Press.

Пожар на 198-метровом судне Sincerity Ace вспыхнул на прошлой неделе во время перевозки машин из Японии на Гавайи. На борту находился 21 член экипажа. 16 из них спасли, четверых обнаружили в воде без признаков жизни, один человек пропал.

В концерне Nissan подтвердили, что судно перевозило 3,5 тысячи автомобилей этой марки. Помимо них на корабле было еще более трехсот легковых машин и строительной техники. У компании нет информации о состоянии груза. Представители Nissan опасаются за жизнь моряков и спасателей.

Причины пожара на судне остаются неизвестными. Корабль до сих пор горит и движется по течению без экипажа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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