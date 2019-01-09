Рассказавшего о пытках в ярославской колонии бывшего заключенного задержали

Как рассказали в фонде, Вахапов приехал отметиться в соответствии с правилами административного надзора. Однако после процедуры полицейские отказались отпускать мужчину и заблокировали его машину. По информации организации, правоохранители угрожают доставить бывшего заключенного в суд и составить в отношении него протокол о неповиновении «законным требованиям полицейских».

В июле 2018 года в сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники ярославской ИК-1 пытают заключенного Евгения Макарова. На кадрах было видно, как 10 человек в форме долго бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. После этого Вахапов, ранее отбывавший наказание в той же колонии, рассказал о сотрудниках учреждения, которые фигурируют на видео, и назвал прозвища, которые дали им осужденные.