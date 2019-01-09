В Норвегии неизвестные похитили жену миллионера и требуют выкуп в криптовалюте
ТАСС, 9 января. Похитители угрожают расправой над женщиной в случае отказа выплатить €9 млн в криптовалюте Monero.
ТАСС, 9 января. Похитители угрожают расправой над женщиной в случае отказа выплатить €9 млн в криптовалюте Monero.
Злоумышленники похитили жену норвежского инвестора Тома Хагена 31 октября 2018 года и потребовали выкуп в размере €9 млн. Как в среду рассказал журналистам представитель полиции Норвегии Томми Брёске, правоохранители все это время проводили расследование и решили раскрыть информацию только сейчас.
«Публикация этой информации была сложным решением. Мы считаем, что обнародование [факта похищения] может помочь добыть ценную информацию для дальнейших действий», — заявил Брёске.
Ранее издание Verdens Gang сообщало, что речь идет о криптовалюте Monero.
Правоохранителям удалось установить краткосрочный контакт с преступниками. Похитители угрожали расправой над женщиной в случае невыполнения условий.
Бёрске также сообщил об отсутствии подозреваемых в деле, которому присвоен высший приоритет. К работе подключены Европол, Интерпол, сторонние эксперты по криптовалюте, а также Управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью Kripos и Управление по расследованию экономических и экологических преступлений Норвегии Kokrim.
Полиция опросила свидетелей. Семья Фалкевик Хаген заявила о нежелании общаться с представителями СМИ.
В июле 2018 года деловое издание Dagens Næringsliv опубликовало материал о доходах Тома Хагена за 11 лет от предприятий в сфере энергетики и недвижимости. Полиция не смогла подтвердить, связана ли публикация этих данных с преступлением.
Том Хаген — норвежский инженер и крупный инвестор. В 1992 году он основал энергетическую компанию Elkraft AS, которая осуществляет свою деятельность в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. На сегодняшний день он владеет компанией Holding 2 и рядом более мелких предприятий. Основным бизнесом норвежца является энергетика и инвестиции в недвижимость.