В Норвегии неизвестные похитили жену миллионера и требуют выкуп в криптовалюте

Злоумышленники похитили жену норвежского инвестора Тома Хагена 31 октября 2018 года и потребовали выкуп в размере €9 млн. Как в среду рассказал журналистам представитель полиции Норвегии Томми Брёске, правоохранители все это время проводили расследование и решили раскрыть информацию только сейчас.

«Публикация этой информации была сложным решением. Мы считаем, что обнародование [факта похищения] может помочь добыть ценную информацию для дальнейших действий», — заявил Брёске.

68-летняя Анне-Элисабет Фалкевик Хаген пропала из своего дома в коммуне Лёренскуг рядом с Осло 10 недель назад. Полиция с самого начала рассматривала версию похищения. Власти подтвердили, что преступники требуют выкуп в размере €9 млн в криптовалюте.

Ранее издание Verdens Gang сообщало, что речь идет о криптовалюте Monero.

Правоохранителям удалось установить краткосрочный контакт с преступниками. Похитители угрожали расправой над женщиной в случае невыполнения условий.

Бёрске также сообщил об отсутствии подозреваемых в деле, которому присвоен высший приоритет. К работе подключены Европол, Интерпол, сторонние эксперты по криптовалюте, а также Управление полиции Норвегии по борьбе с организованной преступностью Kripos и Управление по расследованию экономических и экологических преступлений Норвегии Kokrim.

Полиция опросила свидетелей. Семья Фалкевик Хаген заявила о нежелании общаться с представителями СМИ.

Деньги мужа

В июле 2018 года деловое издание Dagens Næringsliv опубликовало материал о доходах Тома Хагена за 11 лет от предприятий в сфере энергетики и недвижимости. Полиция не смогла подтвердить, связана ли публикация этих данных с преступлением.

Том Хаген — норвежский инженер и крупный инвестор. В 1992 году он основал энергетическую компанию Elkraft AS, которая осуществляет свою деятельность в Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. На сегодняшний день он владеет компанией Holding 2 и рядом более мелких предприятий. Основным бизнесом норвежца является энергетика и инвестиции в недвижимость.