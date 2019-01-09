Власти выделят 147 млн рублей на покупку квартир жителям разрушенного дома в Магнитогорске
ГОРКИ, 9 января. /ТАСС/ —
ГОРКИ, 9 января. /ТАСС/ —
«Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это прежде всего жители двух подъездов — № 7 и № 8 — это 101 семья. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем», — сказал председатель правительства на совещании по ликвидации последствий взрыва газа в доме в Магнитогорске.
Медведев также обратился к Мутко с поручением «взять под контроль [доведение денег до региона], чтобы деньги были в максимально короткой перспективе доведены, чтобы не было
Размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья, выплаты рассчитываются исходя из определенных нормативов.
Медведев подчеркнул, что «эти средства нужно распределить как можно быстрее».
По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который принял участие в совещании по видеосвязи, «147 млн — это та сумма, которая в соответствии с нормативами и правилами, будет достаточна для того, чтобы обеспечить граждан новым жильем». «У нас практика будет через единовременную денежную выплату, то есть, мы предоставим гражданам возможность выбрать жилье и будем оплачивать эту стоимость продавцу», — пояснил глава региона. По его словам, граждане смогут выбрать новые квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья. На его взгляд, «это позволит максимально быстро решить вопрос».
Губернатор заметил, что новое жилье будет приобретаться «с неким плюсом», поскольку площади новых квартир больше, чем были в пострадавшем доме.
«Если потребуется, вы непосредственно выходите на Минстрой, на Виталия Леонтьевича [вице-премьер Мутко], посмотрим, потому что все ситуации носят индивидуальный характер, полностью под шаблон не подгонишь, это мы прекрасно понимаем», — обратился председатель правительства к главе региона. И посоветовал ему: «Проявите свои возможности, проинформируйте нас, будем тогда принимать решение».
«Все технологические моменты [по состоянию пострадавшего дома] должны быть проанализированы, это абсолютно очевидно», — подчеркнул глава кабинета министров. «Там дальше будем смотреть, какие еще будут требоваться меры поддержки», — заверил Медведев.
Он также констатировал, что «начались работы по разборке седьмого и восьмого подъездов, демонтажу аварийных секций».
«Предполагаем, что до конца февраля эта работа будет закончена. Дальше мы будем принимать решение по той площадке, которая освободится [на месте седьмого и восьмого подъездов]", — доложил губернатор. По его словам, нынешняя фаза состоит из оказания «финансовой помощи людям и принятия решения о дальнейшей возможности эксплуатации этого здания».
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.