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17:41 (мск), источник: ТАСС

Власти выделят 147 млн рублей на покупку квартир жителям разрушенного дома в Магнитогорске

ГОРКИ, 9 января. /ТАСС/ — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья.

Взрыв газа в Магнитогорске
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14
фотографий
14
фотографий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о выделении 147 млн рублей на приобретение квартир для жителей двух обрушившихся подъездов дома в Магнитогорске. Он поручил вице-премьеру Виталию Мутко проконтролировать быстрое доведение денег в регион.

«Теперь нужна планомерная помощь тем, кто остался без крыши над головой. Это прежде всего жители двух подъездов — № 7 и № 8 — это 101 семья. Им будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем», — сказал председатель правительства на совещании по ликвидации последствий взрыва газа в доме в Магнитогорске.

Глава кабинета министров уточнил, что «для этих целей из резервного фонда правительства будет направлено области в общей сложности 147 млн рублей».

Медведев также обратился к Мутко с поручением «взять под контроль [доведение денег до региона], чтобы деньги были в максимально короткой перспективе доведены, чтобы не было каких-то проблем, “пробок”, которые иногда возникают в финансовой системе».

Премьер-министр сообщил, что «подписал соответствующие документы [о выделении 147 млн рублей], это одно постановление и два распоряжения правительства».

Размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья, выплаты рассчитываются исходя из определенных нормативов.

Медведев подчеркнул, что «эти средства нужно распределить как можно быстрее».

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По мнению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который принял участие в совещании по видеосвязи, «147 млн — это та сумма, которая в соответствии с нормативами и правилами, будет достаточна для того, чтобы обеспечить граждан новым жильем». «У нас практика будет через единовременную денежную выплату, то есть, мы предоставим гражданам возможность выбрать жилье и будем оплачивать эту стоимость продавцу», — пояснил глава региона. По его словам, граждане смогут выбрать новые квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке жилья. На его взгляд, «это позволит максимально быстро решить вопрос».

Вице-премьер Виталий Мутко доложил, что федеральные и региональные власти «согласовали подходы по получению нового жилья взамен утраченного», при этом стоимость одного квадратного метра жилья взята как средняя по региону. «Она достаточна для того, чтобы сегодня приобрести жилье», — отметил вице-премьер. По его словам, в Магнитогорске есть возможность оперативно подобрать жилье взамен утраченного. «Стройка достаточно активная в Магнитогорске, на рынке новое жилье есть», — подтвердил Дубровский.

Губернатор заметил, что новое жилье будет приобретаться «с неким плюсом», поскольку площади новых квартир больше, чем были в пострадавшем доме.

При этом глава кабмина пообещал, что в случае необходимости федеральные власти окажут дополнительную помощь жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске.

«Если потребуется, вы непосредственно выходите на Минстрой, на Виталия Леонтьевича [вице-премьер Мутко], посмотрим, потому что все ситуации носят индивидуальный характер, полностью под шаблон не подгонишь, это мы прекрасно понимаем», — обратился председатель правительства к главе региона. И посоветовал ему: «Проявите свои возможности, проинформируйте нас, будем тогда принимать решение».

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«Все технологические моменты [по состоянию пострадавшего дома] должны быть проанализированы, это абсолютно очевидно», — подчеркнул глава кабинета министров. «Там дальше будем смотреть, какие еще будут требоваться меры поддержки», — заверил Медведев.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что жители еще двух подъездов — № 5 и № 6 — временно отселены, чтобы в ближайшее время провести «полное обследование этих двух подъездов». «Тоже в дальнейшем будет принято решение», — сказал он. Мутко заверил, что подписанные в среду председателем правительства РФ документы о дополнительной помощи жильцам пострадавшего дома, «позволяют в будущем, если такое решение будет принято, что они [квартиры в пятом и шестом подъездах] не будут пригодны, вернуться к этому вопросу».

Дубровский сообщил, что отселенные из пострадавшего дома жильцы живут у родственников или снимают жилье, такая аренда оплачивается местными властями в течение трех месяцев.

Он также констатировал, что «начались работы по разборке седьмого и восьмого подъездов, демонтажу аварийных секций».

«Предполагаем, что до конца февраля эта работа будет закончена. Дальше мы будем принимать решение по той площадке, которая освободится [на месте седьмого и восьмого подъездов]", — доложил губернатор. По его словам, нынешняя фаза состоит из оказания «финансовой помощи людям и принятия решения о дальнейшей возможности эксплуатации этого здания».

Выходите на Мутко: Медведев не исключил оказание доппомощи жителям дома в Магнитогорске
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17:42 (мск)© Ньюстюб
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