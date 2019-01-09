Площадь пожара на заводе в Оренбургской области увеличилась до 6,6 тыс. кв. м

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Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка выросла до 6,6 тыс. кв. м, говорится в распространенном в среду сообщении ГУ МЧС по региону.

«Площадь пожара составляет 6600 кв. м. По оперативной информации, погибших, пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России отметили, что в тушении задействованы 77 человек и 31 единица техники. Номер сложности пожара повышен со второго до третьего. В здании цеха цинкования на заводе горят кровля, стены и производственное оборудование, произошло частичное обрушение кровли.

Пресс-служба управления МВД РФ по Оренбургской области сообщила ТАСС, что «на месте работают 40 полицейских, обеспечивая подъезд автомобилей экстренных служб и оцепление места возгорания».

В Единой дежурно-диспетчерской службе Новосергиевского района области сообщили, что весь персонал завода был эвакуирован, пострадавших нет.

«Предварительно, персонал полностью эвакуирован, пострадавших точно нет», — сказал собеседник агентства. В ЕДДС не смогли уточнить, сколько всего человек было эвакуировано.

В ЕДДС добавили, что территория завода оцеплена, развернут оперативный штаб.

В Управлении Росприроднадзора по региону сообщили, что Специалисты исследуют воздух в селе Покровка. «Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области выехали на место, в населенном пункте Покровка проведут отбор проб, будут проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха… Результаты появятся, наверное, к утру», — сообщил ТАСС представитель управления Роспотребнадзора по региону.