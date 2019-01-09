Площадь пожара на заводе в Оренбургской области увеличилась до 6,6 тыс. кв. м
ОРЕНБУРГ, 9 января. /ТАСС/ — Пострадавших нет.
ОРЕНБУРГ, 9 января. /ТАСС/ — Пострадавших нет.
Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка выросла до 6,6 тыс. кв. м, говорится в распространенном в среду сообщении ГУ МЧС по региону.
Ранее в
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«Предварительно, персонал полностью эвакуирован, пострадавших точно нет», — сказал собеседник агентства. В ЕДДС не смогли уточнить, сколько всего человек было эвакуировано.
В Управлении Росприроднадзора по региону сообщили, что Специалисты исследуют воздух в селе Покровка. «Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области выехали на место, в населенном пункте Покровка проведут отбор проб, будут проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха… Результаты появятся, наверное, к утру», — сообщил ТАСС представитель управления Роспотребнадзора по региону.
ООО «Оренбургский завод промышленного цинкования» входит в холдинг «Уралэлектрострой», основной сферой деятельностью которого является комплексное проектирование энергообъектов, а также строительство и реконструкция сетей электроснабжения. Оренбургский завод начал работать с декабря 2014 года, оснащен автоматической линией горячего цинкования и одной из самых больших в России ванной для цинкования.