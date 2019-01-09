В Новосергиевском районе Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара на заводе
ТАСС, 9 января — Проводится совещание под руководством губернатора области Юрий Берга.
ТАСС, 9 января — Проводится совещание под руководством губернатора области Юрий Берга.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосергиевском районе Оренбургской области
«ЧС ввели сразу же на территории района», — сказал он.
Пожар на заводе цинкования возник в среду вечером. По данным
ООО «Оренбургский завод промышленного цинкования» входит в холдинг «Уралэлектрострой», основной сферой деятельностью которого является комплексное проектирование энергообъектов, а также строительство и реконструкция сетей электроснабжения. Оренбургский завод начал работать с декабря 2014 года, оснащен автоматической линией горячего цинкования и одной из самых больших в России ванной для цинкования.