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19:12 (мск), источник: ТАСС

В Новосергиевском районе Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара на заводе

ТАСС, 9 января — Проводится совещание под руководством губернатора области Юрий Берга.

Источник: Reuters

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосергиевском районе Оренбургской области из-за крупного пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка. Об этом ТАСС сообщил глава района Александр Лыков.

«ЧС ввели сразу же на территории района», — сказал он.

Лыков уточнил, что в настоящее время в районе проводится совещание под руководством губернатора области Юрия Берга.

Пожар на заводе цинкования возник в среду вечером. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Оренбургской области, происходит горение производственного помещения в цехе горячего цинкования. Площадь пожара возросла до 6,6 тыс. кв. м.

ООО «Оренбургский завод промышленного цинкования» входит в холдинг «Уралэлектрострой», основной сферой деятельностью которого является комплексное проектирование энергообъектов, а также строительство и реконструкция сетей электроснабжения. Оренбургский завод начал работать с декабря 2014 года, оснащен автоматической линией горячего цинкования и одной из самых больших в России ванной для цинкования.

Под Оренбургом вспыхнул завод промышленного цинкования
Во время загрузки произошла ошибка.
19:27 (мск)© Ньюстюб
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