В Новосергиевском районе Оренбургской области ввели режим ЧС из-за пожара на заводе

Источник: Reuters

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новосергиевском районе Оренбургской области из-за крупного пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования в селе Покровка. Об этом ТАСС сообщил глава района Александр Лыков.

«ЧС ввели сразу же на территории района», — сказал он.

Лыков уточнил, что в настоящее время в районе проводится совещание под руководством губернатора области Юрия Берга.

Пожар на заводе цинкования возник в среду вечером. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Оренбургской области, происходит горение производственного помещения в цехе горячего цинкования. Площадь пожара возросла до 6,6 тыс. кв. м.