Бюджетные средства растворились в «Ультрафиолете»
Выявлено крупное хищение при создании российского конкурента космического телескопа Hubble.
Выявлено крупное хищение при создании российского конкурента космического телескопа Hubble.
Как стало известно «Ъ», МВД расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М, включенного в Федеральную космическую программу. Телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 м должен конкурировать с американским Hubble, став основным элементом «Всемирной космической обсерватории — “Ультрафиолет”».
По данным «Ъ», расследованием обстоятельств хищения бюджетных средств, выделенных на создание космического телескопа Т-170М, следователи занимаются с 24 декабря прошлого года. Уголовное дело возбуждено следователем управления МВД по закрытым
В основу дела, по данным источников «Ъ», легли выводы законченного в прошлом году аудита исполнения госконтракта № 361−75/11 от 25 декабря 2012 года. В рамках этого соглашения должны были проводиться различные
Базовым элементом космического комплекса должен был стать супермощный телескоп Т-170М, над созданием которого работают
Однако, как выяснили следователи, после заключения контракта с НПО уже Институт астрономии подписал еще три соглашения с ООО НПП ИНКОС. Это общество в рамках проекта «Спектр УФ» брало на себя обязательство изготовить в 2013 году техническую оснастку для главного и вторичного зеркал телескопа, различные научные приборы, а также провести «иные специальные работы».
Стоимость контрактов составила 31,1 млн руб. Однако, считает следствие, все эти работы были выполнены на производственных площадях НПО имени Лавочкина сотрудниками самого объединения без привлечения сторонних организаций.
«Это первоначальные расчеты, сделанные в рамках ведущегося расследования, поэтому сумма предполагаемого ущерба еще может увеличиться», — отмечают источники «Ъ».
Следует отметить, что космический комплекс «Спектр УФ», который фигурирует в материалах дела, по мнению его разработчиков, способен обеспечить прорыв в астрономии и астрофизике, предоставив ученым новые возможности для понимания природы различных космических тел, активных галактических ядер, межгалактических газовых облаков, внегалактической астрофизики и других процессов. А основным элементом этого комплекса должен стать новейший ультрафиолетовый телескоп Т-170М с диаметром главного зеркала 1,7 м. Он, как считают разработчики, станет прямым конкурентом известного американского космического телескопа Hubble в области спектроскопии высокого разрешения.
Это не первое расследование, связанное с НПО имени Лавочкина, которое признано потерпевшим по этому делу о мошенничестве. Как уже сообщал «Ъ», в прошлом году
В «Роскосмосе», в который входит НПО, «Ъ» сообщили, что полностью сотрудничают с МВД, предоставляя следствию всю запрашиваемую информацию. Комментировать по существу расследование в госкорпорации не стали.
Владислав Трифонов, Иван Сафронов