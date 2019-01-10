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10:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бюджетные средства растворились в «Ультрафиолете»

Выявлено крупное хищение при создании российского конкурента космического телескопа Hubble.

Источник: АО «НПО Лавочкина»

Как стало известно «Ъ», МВД расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М, включенного в Федеральную космическую программу. Телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 м должен конкурировать с американским Hubble, став основным элементом «Всемирной космической обсерватории — “Ультрафиолет”».

По данным «Ъ», расследованием обстоятельств хищения бюджетных средств, выделенных на создание космического телескопа Т-170М, следователи занимаются с 24 декабря прошлого года. Уголовное дело возбуждено следователем управления МВД по закрытым административно-территориальным образованиям и на особо важных и режимных объектах «Власиха» (Московская область) по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

В основу дела, по данным источников «Ъ», легли выводы законченного в прошлом году аудита исполнения госконтракта № 361−75/11 от 25 декабря 2012 года. В рамках этого соглашения должны были проводиться различные опытно-конструкторские работы, связанные с подготовкой создания «Всемирной космической обсерватории — “Ультрафиолет”», которая в Федеральной космической программе фигурирует под шифром «Спектр УФ».

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Базовым элементом космического комплекса должен был стать супермощный телескоп Т-170М, над созданием которого работают Научно-производственное объединение имени Лавочкина и Институт астрономии РАН. Между этими структурами 8 августа 2012 года и был заключен соответствующий договор субподряда на сумму 2 млрд руб. В рамках этого договора планировалось, в частности, создание различных элементов телескопа.

Однако, как выяснили следователи, после заключения контракта с НПО уже Институт астрономии подписал еще три соглашения с ООО НПП ИНКОС. Это общество в рамках проекта «Спектр УФ» брало на себя обязательство изготовить в 2013 году техническую оснастку для главного и вторичного зеркал телескопа, различные научные приборы, а также провести «иные специальные работы».

Стоимость контрактов составила 31,1 млн руб. Однако, считает следствие, все эти работы были выполнены на производственных площадях НПО имени Лавочкина сотрудниками самого объединения без привлечения сторонних организаций.

Таким образом, по версии следствия, сотрудники НПО, Института астрономии и НПП ИНКОС, создав фиктивную схему производства технических работ, похитили с ее помощью более 28,5 млн руб.

«Это первоначальные расчеты, сделанные в рамках ведущегося расследования, поэтому сумма предполагаемого ущерба еще может увеличиться», — отмечают источники «Ъ».

Пока, по данным «Ъ», в уголовном деле нет подозреваемых и обвиняемых, однако, как отмечают источники в МВД, они появятся уже в ближайшее время, после того как будет «закреплена уже собранная доказательная база».
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Следует отметить, что космический комплекс «Спектр УФ», который фигурирует в материалах дела, по мнению его разработчиков, способен обеспечить прорыв в астрономии и астрофизике, предоставив ученым новые возможности для понимания природы различных космических тел, активных галактических ядер, межгалактических газовых облаков, внегалактической астрофизики и других процессов. А основным элементом этого комплекса должен стать новейший ультрафиолетовый телескоп Т-170М с диаметром главного зеркала 1,7 м. Он, как считают разработчики, станет прямым конкурентом известного американского космического телескопа Hubble в области спектроскопии высокого разрешения.

Проект «Спектр УФ» был задуман еще в начале 90-х годов прошлого века, а запуск системы намечался на 1997 год, однако комплекс не работает до сих пор. В июне 2018 года «Роскосмос» сообщил о переносе запуска базовых элементов космической обсерватории, который планируется осуществить с космодрома Восточный, на 2024 год.
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Это не первое расследование, связанное с НПО имени Лавочкина, которое признано потерпевшим по этому делу о мошенничестве. Как уже сообщал «Ъ», в прошлом году экс-глава НПО Сергей Лемешевский и бывший руководитель юридического департамента предприятия Екатерина Аверьянова были арестованы в рамках дела, связанного с предоставлением фиктивных юридических услуг и выплатой так называемых премий успеха юридической компании «Третьяков и партнеры». Всех их также обвиняют в мошенничестве.

В «Роскосмосе», в который входит НПО, «Ъ» сообщили, что полностью сотрудничают с МВД, предоставляя следствию всю запрашиваемую информацию. Комментировать по существу расследование в госкорпорации не стали.

Владислав Трифонов, Иван Сафронов

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