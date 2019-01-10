Рассчитаны выплаты для пострадавших в Магнитогорске

Отмечается, что выплаты получит 101 семья — 238 человек, оставшиеся без жилья. Средства передадут собственникам квартир в разрушенных подъездах, либо гражданам, имеющим документы на регистрацию права собственности, и тем, у кого есть постоянная регистрация в доме.
По словам Мутко, соответствующие распоряжения уже подписаны.
Обрушение подъезда в одном из домов Магнитогорска произошло 31 декабря. В происшествии погибли 39 человек, 24 удалось спасти.
Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Ранее сообщалось, что правительство России выделит около 65 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших. Региональные выплаты составят 93 миллиона рублей.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.