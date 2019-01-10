Рассчитаны выплаты для пострадавших в Магнитогорске

Отмечается, что выплаты получит 101 семья — 238 человек, оставшиеся без жилья. Средства передадут собственникам квартир в разрушенных подъездах, либо гражданам, имеющим документы на регистрацию права собственности, и тем, у кого есть постоянная регистрация в доме.