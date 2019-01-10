Падение российского военного спутника попало на видео

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K3vvhtcDNyg?controls=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аппарат попал на видео 5 января. Тогда местные СМИ приняли его за метеор или космический мусор, однако 10 января Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило о том, что это был российский военный спутник «Космос-2430».

РИА Новости со ссылкой на ВКС сообщают, что аппарат выработал свой ресурс и 5 января был планово сведен с орбиты и сгорел в атмосфере на высоте около 100 километров.

«Космос-2430» являлся частью системы предупреждения о ракетном нападении «Око» и был запущен в 2007 году с космодрома Плесецк. Предполагается, что связь со спутником была потеряна в 2012—2014 годах из-за того, что аппарат выработал свой ресурс.