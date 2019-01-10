Центр «Досье»: за журналистами в ЦАР следил жандарм, который связан со структурами Пригожина

«Досье» проанализировал информацию о звонках с телефона Котофио и выяснил, что все три дня, пока журналисты были в ЦАР, жандарм находился неподалеку (на соседней улице или по крайней в том же районе). При этом он держал постоянную связь с водителем россиян Бьенвеню Дувокама.

По информации центра, Дувокама также работал в жандармерии. С 28 по 30 июля мужчины созванивались 47 раз. «Досье» предполагает, что это говорит об организованной спецоперации.

«Новая газета» отмечает, что Котофио проходил переподготовку в Судане «под руководством российских инструкторов». По информации «Досье», он также находился на месте преступления, а после убийства журналистов в ЦАР получил повышение по службе.

По данным источников, летом 2018 года жандарм также 98 раз созванивался с Александром Сотовым, который предположительно связан со структурами Пригожина. Сотов был трудоустроен «инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе» в ЦАР в компании «М-Финанс» (она связана с компанией бывшего сотрудника предпринимателя).

Как уточняет «Дождь», «российский след» из ЦАР тянется в Москву — к Кириллу Романовскому. Он работает специальным корреспондентом в «Федеральным агентстве новостей», которое также связывают с Пригожиным.

Именно Романовский нашел «некоего «Мартина из ООН», который был фиксером журналистов в ЦАР. А уже Мартин посоветовал съемочной команде водителя Дувокаму. При передаче контактов водителя Романовским рекомендовал «лучше переписываться, чем общаться голосом».

При это в ООН ответили, что не сотрудничали с российскими журналистами. Как отмечает «Досье», «фиксера Мартина» не существовало вовсе.