Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина открыла огонь в Черном море: захвачено судно
В Москве грязевой поток затопил тоннель (видео)
Роспотребнадзор уточнил новые правила о еде, принесенной в школу из дома
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Дорога в обход РФ: финны затормозили проект с Эстонией
Транзит газа через Литву в Калининград остановили
Продукты, которых теперь можно не бояться
8 мифов о раке, в которые пора перестать верить
Экс-балерина Волочкова заявила, что покидает Россию – причина
Женщина скатилась с горки со своим сыном и умерла
Умер мальчик, о помощи которому просили у Путина
Умер Анатолий Лукьянов
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Цены на жилье могут вырасти на 15%
Фоторепортажи
14Обрушение части дома в Магнитогорске
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
18:54 (мск), источник: RTVi

Центр «Досье»: за журналистами в ЦАР следил жандарм, который связан со структурами Пригожина

Жандарма Эммануэля Туагуэнде Котофио из Центральноафриканской республики, который предположительно связан с бизнесменом Евгением Пригожиным, подозревают в причастности к убийству российских журналистов. Об этом 10 января сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники в центре «Досье».

«Досье» проанализировал информацию о звонках с телефона Котофио и выяснил, что все три дня, пока журналисты были в ЦАР, жандарм находился неподалеку (на соседней улице или по крайней в том же районе). При этом он держал постоянную связь с водителем россиян Бьенвеню Дувокама.

По информации центра, Дувокама также работал в жандармерии. С 28 по 30 июля мужчины созванивались 47 раз. «Досье» предполагает, что это говорит об организованной спецоперации.

«Новая газета» отмечает, что Котофио проходил переподготовку в Судане «под руководством российских инструкторов». По информации «Досье», он также находился на месте преступления, а после убийства журналистов в ЦАР получил повышение по службе.

Новость
Что известно о «ЧВК Вагнера»

По данным источников, летом 2018 года жандарм также 98 раз созванивался с Александром Сотовым, который предположительно связан со структурами Пригожина. Сотов был трудоустроен «инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе» в ЦАР в компании «М-Финанс» (она связана с компанией бывшего сотрудника предпринимателя).

Как уточняет «Дождь», «российский след» из ЦАР тянется в Москву — к Кириллу Романовскому. Он работает специальным корреспондентом в «Федеральным агентстве новостей», которое также связывают с Пригожиным.

Именно Романовский нашел «некоего «Мартина из ООН», который был фиксером журналистов в ЦАР. А уже Мартин посоветовал съемочной команде водителя Дувокаму. При передаче контактов водителя Романовским рекомендовал «лучше переписываться, чем общаться голосом».

При это в ООН ответили, что не сотрудничали с российскими журналистами. Как отмечает «Досье», «фиксера Мартина» не существовало вовсе.

Журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ЦАР в конце июля. Они приехали в страну для съемок документального фильма о ЧВК Вагнера, которая может иметь отношение к Пригожину. По словам водителя Дувокама, журналисты погибли при ограблении, когда их автомобиль попал в засаду.

Следите за развитием темы Убийство российских журналистов в ЦАР
 Роскомнадзор нашел на сайте Би-би-си экстремистские материалы
Центр «Досье»: за журналистами в ЦАР следил жандарм, который связан со структурами Пригожина
Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника»
Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Японка вышивает миниатюрную еду, с которой можно играть
Подросток 10 дней жил на улице, так как стеснялся узнать дорогу
Биатлониста Шипулина назвали предателем
Нефть разогрела рубль: что теперь будет с курсом доллара
Тихонов согласился со словами о «предательстве» Шипулина
Спорт
В UFC не считают Хабиба бойцом года — и это справедливо Лучшим признали Даниэля Кормье
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
Призрак жизни: как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как будут выглядеть символы России 2019 года
Как быстро удалить старые обои со стены
Дети
Улыбку молодой мамы из Тюмени признали самой красивой в мире Елена Станиславская воспитывает дочку Софию (фото)
Леди
8 «никогда»: что нельзя покупать в масс-маркетах Что и почему лучше не покупать в Zara, Reserved, Bershka и других милых кошельку магазинах
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь