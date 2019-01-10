Суд в Париже приговорил Павленского к трем годам лишения свободы

Источник: AFP 2019

Отмечается, что художник свободно покинул здание суда по причине того, что он уже провел 11 месяцев в тюрьме Флери-Мерожис. Также была освобождена жена Павленского Оксана Шалыгина.

Во время заседания Павленский кричал, топал и размахивал микрофоном. По этой причине от художника отказалась его переводчик. В результате заседание пришлось прерывать.

Видео Павленский вышел из тюрьмы и пообещал продолжить бороться за Францию

Павленского и его гражданскую супругу Оксану Шалыгину задержали 16 октября 2017 года за поджог входа в здание Банка Франции в Париже. Россиянина и его жену обвинили в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей.

9 июня 2018 года художнику бессрочно продлили арест, а 13 сентября он был выпущен на свободу под подписку о невыезде. За несколько дней до этого подруга Павленского Ксения Оксман заявила, что надзиратели французской тюрьмы издеваются над заключенными. Акционисту грозило во Франции тюремное заключение сроком до 10 лет и штраф до €150 тыс.