В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пассажиры одного из крупнейших круизных лайнеров не могут покинуть корабль
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пассажиры одного из крупнейших круизных лайнеров не могут покинуть корабль
Корабль под названием Oasis of the Seas, принадлежащий компании Royal Carribean, пришвартовался в порту Фалмут на Ямайке. У 167 пассажиров лайнера обнаружено заболевание
Как заявил представитель компании, осуществлявшей круиз, врачи оказывают помощь пострадавшим на борту лайнера. Также на корабль доставляются дополнительные медикаменты на случай распространения вируса.