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00:01 (мск), источник: РИА Новости

В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пассажиры одного из крупнейших круизных лайнеров не могут покинуть корабль из-за норовируса, сообщает Daily Express.

Корабль под названием Oasis of the Seas, принадлежащий компании Royal Carribean, пришвартовался в порту Фалмут на Ямайке. У 167 пассажиров лайнера обнаружено заболевание желудочно-кишечного тракта. Всего на борту корабля находится около девяти тысяч человек. Врачи запретили им покидать судно.

Как заявил представитель компании, осуществлявшей круиз, врачи оказывают помощь пострадавшим на борту лайнера. Также на корабль доставляются дополнительные медикаменты на случай распространения вируса.

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