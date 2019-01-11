Лесовод Минобороны брал взятки в долг

Изначально фигурантами уголовного дела, возбужденного ГВСУ СКР по ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере), являлись неустановленные должностные лица ФГКУ УЛХиП и руководители трех ООО — липецкой Лесной производственной компании (ЛПК), подмосковного «ДСМУ-Центра» и столичного «Аконита». По некоторым данным, именно от последних военное следствие узнало, что коммерсанты получили за взятки крупные участки земли в Ногинском районе Московской области, а также в Нижегородской и Челябинской областях, которые использовали для свалок отходов, строительства и заготовок растущего на них леса.



Деньги через посредников Белоусова, Носова, Соловьева и Семенова они с 2015 по 2017 год передавали в Москве и Владимире ведущему инженеру ФГКУ УЛХиП Минобороны России Илье Тарасевичу. Отметим, что в ведении ФГКУ, которое имеет 39 филиалов в 62 субъектах Российской Федерации, находится почти 5 млн га земли в местах дислокации вооруженных сил. За работу с филиалами в ФГКУ УЛХиП как раз и отвечал господин Тарасевич, которому, по данным следствия, коммерсанты в общей сложности передали 7,6 млн руб.



Проверив показания, следователи вызвали Илью Тарасевича, который уже перешел на работу из ФГКУ УЛХиП в центральный аппарат Минобороны, и предъявили ему обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия Хамовнический райсуд Москвы заключил господина Тарасевича под стражу. Причем в ходе судебного разбирательства его защита и сам чиновник не отрицали получения денег от бизнесменов. Правда, утверждали, что около 8 млн руб. было получено в долг, чтобы обустроиться в столице. Суд в эту версию не поверил, заключив господина Тарасевича в СИЗО.



Отметим, что 35-летний Илья Тарасевич большую часть своей жизни провел в родном Липецке. Именно там в 2000 году он с отличием окончил среднюю школу. После службы во внутренних войсках МВД, за которую он был награжден знаком «За отличие в службе» первой степени, учился в местном университете, получив образование по специальности «инженер-строитель». В 2012 году господин Тарасевич зарегистрировал в родном городе три абсолютно разноплановых ООО — «Инновационные строительные технологии», медицинскую клинику «Здоровая семья» и «Липецкие ритуальные услуги» (все ликвидированы в 2014 и 2016 годах). Тогда же он выдвинул свою кандидатуру на пост главы Липецкого муниципального района. Впрочем, на эту должность, как и ранее в депутаты городского и областного советов, его не избрали.



Крутые перемены в жизни липецкого коммерсанта и несостоявшегося политика произошли в 2015 году, когда он перебрался в Москву, устроившись в ФГКУ УЛХиП Минобороны России. Как установили следователи ГВСУ СКР, на протяжении трех лет господин Тарасевич активно сотрудничал не только с земляками из Липецка — одним из взяткодателей по делу проходит ООО «Лесная производственная компания», занимающееся лесозаготовками и получившее от ФГКУ УЛХиП в 2016 году заказ на заготовку дров почти на 90 млн руб. Впрочем, менее чем через полгода контракт был расторгнут по инициативе заказчика, поскольку ЛПК оказалась в списке недобросовестных поставщиков.



Другими партнерами господина Тарасевича следствие называет малоизвестное подмосковное ООО «ДСМУ-Центр», которому понадобились земли под строительство коммерческого жилья, и довольно крупное ООО «Аконит», занимающееся утилизацией промышленных отходов. На сайте среди его партнеров значатся «Газпром», «Роснефть», «Росатом» и ЛУКОЙЛ. В «Аконите» «Ъ» комментировать ситуацию с уголовным делом не стали. Не нашлось желающих поговорить об Илье Тарасевиче и в ФГКУ УЛХиП. Посовещавшись, сотрудники учреждения, где должность начальника сейчас является вакантной, заявили «Ъ», что сказать им попросту нечего. Недоступны для журналистов оказались и защитники обвиняемого Тарасевича.



Между тем в ГВСУ СКР не исключают, что земли Минобороны оказывались в распоряжении коммерческих структур благодаря не только Илье Тарасевичу, но и другим сотрудникам ФГКУ, в отношении которых сейчас проводятся проверки. Таким образом, возможно, что в деле появятся и новые коррупционные эпизоды. Аналогичные мероприятия ведет и центральный аппарат Минобороны, к которому у следствия пока претензий нет.



Олег Рубникович