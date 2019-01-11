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05:42 (мск), источник: РИА Новости

Следователи в Барнауле прекратили уголовное дело в отношении Мотузной

БАРНАУЛ, 11 янв — РИА Новости. Следователи прекратили уголовное дело в отношении барнаульской студентки Марии Мотузной, ранее обвиняемой в экстремизме из-за картинок в соцсети «ВКонтакте», сообщили РИА Новости в СУСК по региону.

Источник: РИА "Новости"

Мотузная несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Были возбуждены два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозило до пяти лет лишения свободы.

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В октябре суд в Барнауле вернул ее дело на доследование прокурору. После получения разрешения Мотузная уехала в Москву, а затем отправилась в Киев. При этом она отмечала в своем аккаунте в Twitter, что не будет просить на Украине политическое убежище. В настоящий момент Мотузная проживает в Литве.

«Уголовное дело в отношении Марии Мотузной прекращено в связи с изменением в законодательстве», — сказал представитель ведомства.

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала 2018 года были заведены сотни уголовных дел по экстремизму в интернете. Дело Марии Мотузной стало одним из самых известных. Верховный суд РФ в сентябре 2018 года на пленуме акцентировал внимание судов, что основанием привлечения к ответственности по 282-й статье УК РФ («возбуждение ненависти либо вражды») должны служить данные о личности обвиняемого и «иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения», а не только факт размещения спорного материала в соцсети.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, частично декриминализующий статью об экстремизме. Он принят Госдумой и одобрен Совфедом. Закон предполагает, что следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон, при условии, что их деяние «не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». Нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

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