Пациентов с пневмонией держат в коридорах в одной из больниц Омска

О критической ситуации пишут жители города в одной из соцсетей. На опубликованных фото видно, что в коридоре медсанчасти установлены кровати, на которых размещаются больные.

Автор снимков утверждает, что пациенты, которым становится лучше, специально пишут отказ от госпитализации для того, чтобы освободить место в палатах для пожилых и тяжелых больных.

ИА «Город55» отмечает, что ситуация могла сложиться из-за чиновников, которые приняли решение о сокращении нескольких пульмонологических отделений в Омске.