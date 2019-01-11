ФАН Пригожина обратилось в СКР за информацией об убийстве журналистов в ЦАР

«Мы просим Следственный комитет Российской Федерации запросить информацию у правоохранительных органов ЦАР, чтобы проверить достоверность сведений, распространяемых в социальных сетях и СМИ», — говорится в открытом письме.

ФАН ссылается на материал, опубликованный «Новой газетой». В нем Денис Коротков анализирует результаты расследования центра «Досье» (структура Михаила Ходорковского). Согласно результатам расследования, оказывать содействие российским журналистам в ЦАР, охваченной гражданской войной, должен был некий Мартин, которого руководству ЦУРа рекомендовал Кирилл Романовский, сотрудник ФАН, которое СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Также господина Пригожина связывают с так называемой частной военной компанией «ЧВК Вагнера». Кроме того, в расследовании «Досье» упоминается компания Lobaye Invest, которая ведет горнорудный бизнес в ЦАР. Ее также связывают с Евгением Пригожиным.

«Группа анонимных, предположительно, мошенников, называющих себя “Досье”, распространяет в социальных сетях и СМИ информацию о сотруднике Федерального агентства новостей Кирилле Романовском, которая порочит его честь и репутацию военного корреспондента, — заявило ФАН в своем открытом письме.— Анонимные лица, действующие по заказу олигарха Михаила Ходорковского, пытаются связать Кирилла Романовского с трагедией, которая произошла в ЦАР. Мы предполагаем, что публикуемая с подачи так называемой группы “Досье” информация имеет цель отвести внимание следствия от осужденного беглого олигарха Михаила Ходорковского, предположительно имеющего непосредственное отношение к жестокому тройному убийству российских журналистов в ЦАР».